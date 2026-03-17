“Nuestros resultados no responden a cálculos políticos”: fiscal Camargo le responde a Petro

Pese a que Luz Adriana Camargo fue ternada por el presidente Gustavo Petro para el cargo de fiscal general de la Nación, la relación entre ambos ha sido de tensión en los últimos dos años. Foto: Óscar Pérez

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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, le salió al paso a los cuestionamientos recientes por parte del presidente Gustavo Petro. Durante su segunda rendición de cuentas, que se adelantó este 17 de marzo en Bogotá, la jefa del ente investigador envió un mensaje a los “actores de la vida nacional” que critican su silencio frente a casos claves.

“Nuestros resultados no responden a cálculos políticos ni a favores o mafias transnacionales. Esos rumores que atentan contra la integridad de la justicia y parten de acusaciones falsas, y de un imaginario muy lejano de toda la realidad”, dijo la fiscal Camargo durante la rendición de cuentas. Agregó: “Por la entidad y por mí, hablan con elocuencia los resultados”.

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El pronunciamiento de la fiscal Camargo se da en medio de la tensa relación con el presidente Petro, quien recientemente se pronunció sobre la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, señalado por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en 2022, y criticó el trabajo de los funcionarios del búnker, al mencionar posibles favorecimientos al narcotráfico.

“Marset puso a su servicio la Fiscalía de Barbosa y escribió oscuras páginas adicionales a la larga historia de convivencia de fiscales y mafias en Colombia, historia escrita por héroes y heroínas de la fiscalía asesinados por las mafias incluso con bendición desde arriba” escribió el presidente Petro en su cuenta de X. A renglón seguido, se refirió puntulmente a la fiscal Camargo.

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“Quise una Fiscalía independiente de la política, una Fiscalía justa, pero me equivoqué y ante el pueblo de Colombia lo confieso, siguen haciendo transacciones de justicia por votos, sigue el cartel de la toga como nunca”, agregó el jefe de Estado. Para Camargo, quien fue ternada por el presidente Petro para dirigir el búnker, esa no es la razón de sus pocos pronunciamientos.

“El proceso de renovación y de organización que está en marcha me impone el deber de no interrumpir esa misión con el ruido de la polarización política del país. La Fiscalía es parte de la Rama Judicial, autónoma e independiente, sometida al imperio de la ley, del ordenamiento jurídico y de la búsqueda de igualdad material a través de la equidad material”, dijo la fiscal Camargo.

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Agregó que los comentarios en contra de su gestión en la Fiscalía y del trabajo de los funcionarios del búnker, especialmente por parte del jefe de Estado, están lejos de lo que realmente se hace en la entidad. “Atentan contra la integridad de la justicia, parten de acusaciones falsas y de un ideario muy lejano a la realidad”, señaló la fiscal Camargo.

La funcionaria concluyó pidiendo que se respete su decisión de no responder a “controversias” abiertas por “algunos columnistas y otros actores de la vida nacional”, para que la entidad pueda seguir haciendo su trabajo. “Esperamos de los líderes del país que expongan sus posiciones sin pasar por encima de las instituciones” y que no tengan parte “en lo que no corresponde”, dijo Camargo.

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