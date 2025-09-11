Nueva investigación contra forense que cobraba por entregar información de cuerpos

Merchán Cote habría aprovechado su cargo como asistente forense en la Dirección Regional Nororiente para cobrar dinero a cambio de entregar información sobre fallecidos por muertes violentas que se encontraban en esas instalaciones. Foto: Archivo Particular

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación contra Jefferson Vladimir Merchán Cote, quien se desempeñaba como asistente forense del Instituto de Medicina Legal de Cúcuta (Norte de Santander).

Merchán Cote fue enviado a la cárcel el pasado 10 de septiembre por un juez de control de garantías por, presuntamente, aprovecharse de su cargo en la Dirección Regional Nororiente del Instituto para cobrar entre $20.000 y $100.000 a familiares de personas fallecidas, a cambio de entregar información sobre los cuerpos.

Aunque no existía una queja disciplinaria contra el forense, la Comisión decidió asumir el caso, luego de que la opinión pública pusiera los reflectores sobre Merchán Cote, quien fue imputado por los delitos de concusión y cohecho impropio. Sin embargo, Merchán Cote no aceptó los cargos.

Según mencionó la Fiscalía, “se evidenció que este hombre está vinculado a 15 eventos delictivos, en los cuales, a través de empleados de funerarias, cobraba el dinero, para brindar información sobre los cadáveres, con el objetivo de agilizar los procedimientos médico-legales para una pronta entrega de los cuerpos”.

Según el ente investigativo, actividades de la Policía Nacional permitieron determinar que el dinero era consignado directamente al número telefónico de Merchán Cote. El hombre fue capturado cerca del instituto en Cúcuta.

