Imputan al almirante (r) Guillermo Barrera por presunto montaje contra un militar

A la izquierda Gabriel Arango Bacci, a su costado derecho Guillermo Barrera Hurtado, excomandante de la Armada.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía imputó cargos al almirante en retiro de la Armada Nacional, Guillermo Enrique Barrera, por presuntamente haber participado en un montaje judicial que incriminaba al también almirante retirado Gabriel Arango Bacci, vinculándolo con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, el pasado 10 de septiembre, una fiscal delegada le imputó los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público agravado. Sin embargo, el almirante (r) y excomandante de la Armada Nacional de Colombia no aceptó los cargos.

Lea: “Una doble condena”: así viven las personas trans en las cárceles de Colombia

Los hechos habrían ocurrido en el año 2008, durante el segundo período presidencial de Álvaro Uribe Vélez, cuando Enrique Barrera ejercía como comandante de la institución marítima y Arango Bacci como almirante de la Armada.

Las declaraciones del capitán habrían sido claves para que la Fiscalía lograra que se ordenara una medida de aseguramiento en contra de Arango Bacci, quien fue acusado de presutamente omitir controles marítimos en el mar Caribe, para beneficiar a narcotraficantes que enviaban drogas fuera del país.

Le puede interesar: La foto fue sacada de contexto: general Garzón tras su retiro por orden de Petro

Debido a estas acusaciones, el contraalmirante fue privado de la libertad durante más de un año (18 meses). Sin embargo, en 2009, Arango Bacci fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, después de que la Fiscalía admitiera no tener pruebas reales en su contra.

Desde entonces, el ente investigativo adelantó pesquisas contra Enrique Barrera. Luego el caso estuvo archivado por varios años, hasta febrero de 2024, cuando un Tribunal Superior Militar compulsó copias para que se investigara nuevamente al excomandante por, presuntamente, haber orquestado un montaje en contra de Arango Bacci.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.