¿Quién es el general Garzón, relacionado con narcotráfico y retirado por orden de Petro?

Por orden del presidente Gustavo Petro, el Comando General de las Fuerzas Militares confirmó en la noche del 10 de septiembre el retiro del mayor general Hernando Garzón Rey, quien hasta ese día se desempeñó como inspector general de la institución. La decisión fue ratificada luego de que el jefe de Estado dijera a través de su cuenta de X que hay “fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca” con el alto oficial.

Petro aseguró, además, que las pruebas relacionadas con su denuncia fueron entregadas a la Fiscalía General de la Nación para que adelante la investigación correspondiente. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el llamado a calificar servicios al general y explicó que la decisión obedeció a información que lo vinculaba con presuntas actividades ilícitas.

Tras conocerse su retiro, el general Garzón Rey dio declaraciones en Noticias Caracol, negando de manera categórica las acusaciones que apuntan a una fotografía en la que el ahora exoficial estaría al lado de presuntos disidentes de las Farc, en circunstancias que aún no tienen explicación.

Garzón Rey dijo que esa fotografía fue sacada de contexto y que los hechos ocurrieron en 2023, cuando regresó de una comisión en Estados Unidos y visitaba a su familia en Villavicencio (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare). Durante su estancia en una finca, coincidió con hombres armados a los que identificó como integrantes de las disidencias. Según su versión, se trató de un episodio de extorsión y no de colaboración con grupos ilegales.

“En ese momento no se emplearon las armas porque estábamos en cese al fuego y, además, teníamos menos hombres y menos armas. Lo que se hizo fue informar a los mandos y a las autoridades competentes”, dijo el oficial retirado.

También aseguró que informó sobre la situación al entonces alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y a varios generales del Ejército. El general (r) Garzón insistió en que el Gobierno tomó la decisión sin escucharlo: “Nadie me llamó. Si le pasan esa información al ministro y al presidente, hacen conjeturas que no corresponden a la realidad”.

¿Quién es el mayor general Hernando Garzón Rey?

El mayor general Hernando Garzón Rey inició su trayectoria militar en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova a finales de los años ochenta. El 1 de diciembre de 1990 se graduó como subteniente del Ejército.

Con más de tres décadas de servicio, se formó como oficial en Ciencias Militares y estudió una Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, adelantó especializaciones en Administración de Recursos Militares, Seguridad y Defensa Nacional, y Comando y Estado Mayor, consolidando un perfil orientado a la planeación estratégica y el liderazgo institucional.

En su hoja de vida figuran cargos de alto nivel:

Comandante del Batallón de Infantería Número 19 General Joaquín París.

Director de Operaciones Especiales del Ejército.

Comandante de la Brigada contra el Narcotráfico.

Integrante del Estado Mayor del Comando de Transformación del Ejército del Futuro.

Comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3 en el Catatumbo.

Comandante de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales.

Comandante del Conjunto Número 5 Noroccidente, con jurisdicción en 195 municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y Boyacá.

Su trayectoria también fue reconocida con condecoraciones como la Medalla Militar Francisco José de Caldas, la Orden del Mérito Militar Antonio Nariño (grado oficial), la Orden del Mérito Militar José María Córdova (grado caballero) y la Orden a la Defensa de la Libertad Personal al Mérito. Todos estos méritos, ahora cuestionados por el presidente Petro, quien le pidió a las autoridades competentes que adelante en su contra la investigación pertinente

