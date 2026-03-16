Nueve capturados y más de 170 mil fármacos ilegales incautados en operación policial en Cali (imagen de referencia). Foto: pIXABAY

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Este fin de semana se adelantaron distintas operaciones policiales y aduaneras en Cali (Valle del Cauca) contra el tráfico de medicamentos en esa ciudad. En los hechos, hubo capturas, incautaciones de los medicamentos e incluso de armas de fuego de grupos ilegales dedicados al tráfico de los fármacos.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, fueron capturadas nueve personas y se incautaron más de 172.000 unidades de fármacos ilegales. También, se incautó un arma de fuego. La operación fue adelantada por la Policía aduanera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía.

Contundente golpe contra el tráfico ilegal de medicamentos en Cali: fueron capturadas nueve personas y se incautaron más de 172.000 unidades de fármacos ilegales, además de un arma de fuego, en una operación que impacta a los grupos criminales dedicados a este delito en el… pic.twitter.com/mjZRFV55Ut — Mindefensa (@mindefensa) March 16, 2026

Las acciones de las autoridades se adelantaron principalmente al sur de la ciudad, donde se llevaron a cabo allanamientos y controles a establecimientos usados como centros de acopio y comercialización ilegal.

Según el general Mauricio Andrés Carrillo, director de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, en una vivienda y dos establecimiento, se incautaron las más de 170.000 unidades. Comercialmente, aseguró Carrillo, los medicamentos encontrados están avaluados en más de COP 3.450 millones.

Dentro de los fármacos incautados, sostuvo el director, más de 55.000 eran de uso institucional, más de 4.000 no tenían registro INVIMA, más de 100.000 no cumplían con registros de almacenamiento adecuado y más de 11.700 eran de origen extranjero y no contaban con la documentación necesaria.

“Durante este procedimiento fueron capturadas en flagrancia nueve personas por el delito de enajenación ilegal de medicamentos”, explicó el uniformado. Agregó que retirar esos medicamentos del mercado ayudó a que se cuidara la salud de los ciudadanos y se cuidaran las finanzas del Estado.

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