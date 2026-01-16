Nuevo modelo de pasaportes, bajo advertencia de Contraloría por posibles riesgos financieros

Según la entidad, existe un riesgo inminente de afectación al patrimonio público, debido a la falta de una estimación integral de los costos del nuevo esquema. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Contraloría General de la República emitió un control de advertencia por los posibles riesgos financieros, operativos y de planeación que rodean la implementación del nuevo modelo de producción y suministro de pasaportes y otros documentos de viaje en el país.

El pronunciamiento del ente de control se sustenta en un análisis de los contratos vigentes que respaldan el modelo que se busca implementar, en desarrollo del Convenio de Cooperación Internacional suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE), la Imprenta Nacional de Colombia (INC) y la Imprenta Nacional – Casa da Moeda S.A. de Portugal (INCM).

Según la entidad, existe un riesgo inminente de afectación al patrimonio público, debido a la falta de una estimación integral de los costos del nuevo esquema, lo que podría comprometer las fuentes de financiación y poner en riesgo la disponibilidad de recursos del FRMRE. A ello se suman posibles incrementos operativos, el impacto del riesgo cambiario y retrasos en la ejecución del convenio, factores que amenazan la sostenibilidad del modelo y la continuidad del servicio.

Entre las principales alertas, el organismo de control señaló que no existe una proyección de costos por vigencia que permita identificar los compromisos financieros anuales ni evaluar si los recursos disponibles son suficientes para financiar el servicio bajo el nuevo modelo. Además, advirtió que el Convenio no fija los valores que el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá pagar a la Imprenta Nacional por la personalización de los documentos, pese a que existen herramientas técnicas para realizar dichas proyecciones.

Ante este escenario, la Contraloría consideró necesario instar al FRMRE y a la Imprenta Nacional de Colombia para que, en el marco de sus competencias, evalúen de manera autónoma la adopción de medidas preventivas que eviten la materialización de las afectaciones negativas al recurso público.

La Contraloría también evidenció cambios sustanciales en las condiciones de producción, al pasar de un esquema ajustado a la demanda a uno con cantidades mínimas anuales, sin considerar la dinámica real del servicio. Además, alertó sobre la ausencia de garantías para el suministro de pasaportes en caso de requerirse volúmenes adicionales a los pactados, los cuales dependerían de la disponibilidad de la imprenta portuguesa.

Otro de los puntos críticos identificados es el riesgo cambiario, dado que los documentos están valorados en euros y dicho riesgo deberá ser asumido por el Estado colombiano, sin que exista evidencia de estudios de cobertura. El convenio también contempla el cobro de intereses a la tasa máxima legal vigente en Colombia, un costo que no se aplicaba en el modelo anterior.

El ente de control también alertó que, a diferencia de contratos previos, el nuevo esquema no contempla el IVA ni otras tasas y contribuciones, y traslada a la Imprenta Nacional de Colombia la responsabilidad de contratar y asumir los costos del transporte de las libretas importadas desde el aeropuerto hasta las instalaciones que defina el FRMRE, sin que se hayan presentado estudios de mercado o del sector que respalden los valores a cobrar por este servicio.

Para la Contraloría, la falta de estimación previa de estos costos refleja “debilidades en la estructuración del proyecto, al no contar con un modelo financiero completo que calcule los costos de producción, transporte y/u otros conceptos de los documentos oficiales”. Advirtió que, si los costos finales superan lo previsto, sería necesario incrementar el presupuesto, lo que obligaría a revisar las fuentes de financiación.

El organismo alertó que persiste el riesgo de incumplimiento de los plazos establecidos para la implementación del modelo, situación que podría derivar en sanciones económicas y afectar la prestación del servicio de pasaportes.

