Comisión de Acusaciones abre investigación previa a Petro por nuevo modelo de pasaportes

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar para determinar si hubo irregularidades en el proceso de contratación para el nuevo modelo de expedición de pasaportes que entrará en vigencia a partir de abril de 2026.

La apertura de la investigación preliminar, que no significa una acusación formal contra el presidente, se da tras la denuncia presentada por Abelardo de la Espriella, precandidato a la Presidencia. En el proceso, De la Espriella aseguró que se habría cometido el delito de abuso de función pública en calidad de terminador, por cuenta de las decisiones del presidente y del entonces jefe de Despacho Alfredo Saade en la licitación para la expedición de pasaportes en Colombia.

Según el precandidato, quien es un vocal opositor del presidente Petro, “la adjudicación directa a la Imprenta Nacional constituyó un ‘atropello institucional’, pues dicha entidad no cuenta con la capacidad técnica ni operativa para asumir la producción de estos documentos, lo que habría puesto en riesgo la prestación del servicio en el país”.

El triunvirato investigador –conformado por por los representantes Carlos Cuenca (Cambio Radical), Jorge Rodrigo Tovar (curules de paz) y Daniel Restrepo (Conservador)– ordenó al Grupo de Policía Judicial del CTI que realice una inspección administrativa en la Procuraduría para “identificar los números de radicado del expediente disciplinario asociado al caso, levantar actas, individualizar piezas procesales relevantes, recopilar copias simples para cotejo y documentar la cadena de custodia”.

También le solicitó a la fiscalía que informe el estado actual del proceso penal contra Saade por el convenio de pasaportes entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. A la Cancillería y a la Imprenta Nacional les solicitó que certifique si existe un contrato con Portugal y a la Presidencia si “existió algún acto, directriz o instrucción formal que involucrara a Saade en gestiones o decisiones sobre el contrato de pasaportes durante su periodo como jefe de Despacho”.

Es de recordar que, en agosto pasado, el Gobierno Nacional publicó el convenio suscrito con Portugal. En este se definió que hasta el 31 de marzo de 2026, la firma Thomas Greg & Sons estará a cargo de la impresión de los pasaportes. Luego, desde el próximo 1° de abril, iniciará un proceso de transición en el que se encargarán la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda portuguesa, que transferirá conocimiento para que, desde 2036, la imprenta colombiana asuma en su totalidad la impresión y expedición de los pasaportes.

