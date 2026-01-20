“Nunca hubo apoyo por parte de la UNP”: María Claudia Tarazona sobre esquema de Miguel Uribe

María Claudia Tarazona sostuvo que frente a las solicitudes y alertas de Miguel Uribe Turbay, “la respuesta del director de la UNP fue constantemente negativa”. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe, asesinado en medio de su campaña política para llegar a la presidencia, se pronunció sobre el reversazo de la Fiscalía para imputar a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por el delito de prevaricato por omisión.

“Hubo una presunta participación por omisión por parte del director de la UNP cuando nosotros tenemos más de 25 solicitudes de aumento de la protección, donde Miguel claramente estableció quiénes podían ser las posibles personas que atentaran contra su vida. Él lo dijo en las múltiples entrevistas que le hacían por parte de la UNP, lo hicimos por cartas, lo hicimos por solicitudes”, señaló Tarazona en La FM.

La esposa del senador sostuvo que frente a esas solicitudes y alertas de Uribe Turbay, “la respuesta del director de la UNP fue constantemente negativa y además no se nos olvide que Miguel estaba recorriendo el país, iba absolutamente a todas las regiones y nunca hubo apoyo por parte de la UNP porque era una constante negativa para garantizar su protección y su vida”.

El 19 de enero, la Fiscalía anunció que el próximo 11 de febrero iba a imputar cargos contra el director de la UNP por su presunta responsabilidad en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. No obstante, pocas horas después la entidad investigativa retiró la acusación, presuntamente, porque la fiscal que lideró el trámite no tendría competencias para actuar en contra del funcionario.

Ante el reversazo de la Fiscalía, la defensa de la familia del senador, el abogado Víctor Mosquera, señaló que su “firma manifiesta su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros. Sin embargo, entendemos que se quiere preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”.

La Fiscalía informó, a través de un comunicado, que la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por el delito de prevaricato por omisión. La decisión se tomó luego de que la dirección de la entidad reasignara la competencia del expediente al Grupo de Tareas Especiales, equipo que, según precisó el ente acusador, adelanta la investigación del magnicidio desde el 7 de junio del año pasado, día en que ocurrió el atentado.

La Fiscalía añadió que en los próximos días se llevará a cabo una mesa técnica entre ese Grupo de Tareas Especiales y la fiscal que inicialmente solicitó la imputación contra Rodríguez, con el fin de “fortalecer la línea investigativa relacionada con una posible desatención a los llamados de protección y a las solicitudes de mejora del esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay”.

Finalmente, María Claudia Tarazona señaló que las pruebas contra Augusto Rodríguez son “dicientes, y el acervo probatorio está ya en manos de la Fiscalía”. Tarazona manifestó que la frustrada imputación al director de la UNP fue un “asunto procesal”, pero que la Fiscalía no debió salir a “la luz pública a decirlo y 4 horas después hay un reversazo, que es lo que genera el malestar”.

Tarazona afirmó que mantiene “plena confianza en que la Fiscalía continuará con su trabajo y avanzará en la imputación de cargos por la presunta participación por omisión del señor Augusto en el magnicidio de Miguel”. Entre tanto, el director de la UNP sostuvo que su imputación tiene un trasfondo político y que, desde el inicio del proceso, se buscó vincular al presidente Gustavo Petro con el crimen del senador Uribe Turbay.

