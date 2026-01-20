Temo que hay un trasfondo político: Augusto Rodríguez por imputación en caso Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación había anunciado este 19 de enero que imputaría al director de la UNP, Augusto Rodríguez, el delito de prevaricato por omisión en el caso de Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, horas después, el ente investigador se retractó. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, indicó en la noche de este 19 de enero que las afirmaciones del abogado de la familia Uribe Turbay, Víctor Mosquera, sobre las solicitudes para reforzar el esquema de seguridad del exsenador y exprecandidato presidencial son falsas. “Que el doctor Miguel Uribe había realizado 23 solicitudes de reforzamiento del esquema de protección a la Unidad Nacional de Protección es absolutamente falso, porque no reposa ninguna solicitud de reforzamiento del esquema de protección del doctor Uribe”, afirmó Rodríguez.

Esto, luego de que la Fiscalía General de la Nación retirara la solicitud que había presentado una fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá para imputarle el delito de prevaricato por omisión a Augusto Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el magnicidio del senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El reversazo en una decisión de este calibre fue confirmado por altas fuentes de la Fiscalía a este diario, que puntualizaron que esto no significa que el ente investigador no esté investigando estas posibles irregularidades de Rodríguez.

Por su parte, el funcionario aseguró que se enteró de la actuación judicial a través de los medios de comunicación y que el ente investigador nunca lo ha citado para escuchar su versión como director de la UNP frente a la muerte del exsenador. “Hemos entregado toda la información y todos los archivos, pero nunca me han llamado para referirme al tema, lo cual me parece muy curioso y no sé si de pronto hay algún interés o alguna cosa extraña que estén moviendo los técnicos”, indicó el director de la UNP.

Así era el esquema de seguridad de Miguel Uribe, según la UNP

Augusto Rodríguez señaló que Miguel Uribe contaba con el esquema de seguridad completo, que incluía dos vehículos y tres personas de protección. Además, aseguró que el exsenador tenía cuatro policías a su disposición. El funcionario de la UNP también indicó que teme que en la imputación de la Fiscalía exista un trasfondo político: “Desde el principio se quiso mostrar que el presidente Petro estaba detrás, o había propiciado, o había ambientado un clima de hostilidad y todas esas cosas, y que la Unidad Nacional de Protección había omitido sus funciones. Y resulta que nunca, nunca omitimos nuestras obligaciones”.

Rodríguez señala presiones políticas en la imputación

El director de la UNP también señaló que cree que, tras la imputación anunciada este 19 de enero por la Fiscalía, existen presiones políticas, como las del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien, según Rodríguez, “se ha esforzado en los últimos días por achacarme a mí que, desde la Unidad Nacional de Protección, lo tenemos ‘chuzado’ o que manejamos el famoso software Pegasus, cosa que jamás ha tenido relación alguna con la UNP”.

Siguiendo esa misma línea, Augusto Rodríguez indicó que no duda de que la esposa del ministro (e) Idárraga, quien es funcionaria de la Fiscalía, tenga algo que ver con la imputación que anunció este martes el ente investigador y que fue retirada horas más tarde. “Su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía, entonces yo no descartaría que pueda ser una de las razones por las cuales este proceso se está llevando de una manera que no es, digamos, normal”, afirmó.

