Ofrecen $100 millones de recompensa en caso de policías que mataron en San Andrés

En la madrugada de este 31 de octubre de 2021, la Policía reportó que dos miembros de la institución murieron en San Andrés tras ser atacados con armas de fuego. De acuerdo con las primeras versiones entregadas por la Policía, en el barrio Nueva Guinea de la isla, una patrulla acudió a esta zona para atender un requerimiento de la comunidad que se quejaba por exceso de ruido y alteraciones al orden público en medio de varias fiestas que se llevaban a cabo en esta zona.

Vamos a capturar a los criminales que asesinaron e hirieron a nuestros policías en #SanAndrés. A partir de este momento ofrecemos una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información para ubicarlos. #NosDueleATodos — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) October 31, 2021

“Cuando las unidades llegaron al sitio, fueron recibidas con disparos de arma de fuego, siendo asesinados dos uniformados mientras otros cuatro resultaron heridos. A Esta Hora y por instrucciones del Director General de la Policía Nacional se desplaza al archipiélago el comandante de la Región Número Uno de Policía, el general Óscar Gómez Heredia, quien desde el primer momento está articulando esfuerzos con la Dijín y la Fiscalía General para capturar a los criminales que protagonizaron estos hechos”, señaló la Policía.

“Lamentamos la muerte de nuestros dos uniformados, por instrucciones del director de la Policía, me ordenó desplazarme a este sitio, y desde este primer instante me pondré al frente de las operaciones para capturar a esos criminales”, concluyó el general Gómez quien se desplazó a la isla en horas de la mañana al archipiélago. Hasta el momento no existe información sobre quiénes pudieron ser los responsables de la muerte de los dos uniformados.

El presidente Iván Duque también se pronunció sobre el hecho y señaló que “El asesinato en el Archipiélago de San Andrés de los patrulleros Leibiston Ortiz y Sandra Pérez, merece la condena de todo un país que honra a su Fuerza Pública. He dado instrucciones precisas al ministro de Defensa para capturar a estos criminales. Nuestra solidaridad con sus familiares”.

El asesinato en el Archipiélago de San Andrés de los patrulleros Leibiston Ortiz y Sandra Pérez, merece la condena de todo un país que honra a su Fuerza Pública. He dado instrucciones precisas al @mindefensa para capturar a estos criminales. Nuestra solidaridad con sus familiares pic.twitter.com/y54Wgr4k8M — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 31, 2021

Los patrulleros Leibiston Manuel Ortiz Rocha, de 31 años y Sandra Marcela Pérez Hoyos, de 30, fueron los uniformados que fallecieron en el hecho. Por otra parte, los heridos fueron reconocidos como Lizbeth Lizcano Pedraza, José Omar Díaz Hernández, Jhon Jairo Melendrez Jiménez y Luis Eduardo Martínez Burgos.

