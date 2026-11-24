Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El alcalde de Villavicencio (Meta), Alexander Baquero, se pronunció luego del ataque con un vehículo cargado con explosivos contra la Gobernación del Meta, en la noche del pasado lunes, 23 de noviembre. A través de un video, el mandatario municipal confirmó que se ofrecerá una recompensa de hasta COP 150 millones por información que permita capturar a los responsables.
"Junto a la Gobernación del Meta hemos decidido hacer un ofrecimiento de hasta COP 150 millones de pesos a quienes nos entreguen información, a quienes puedan darnos pistas para saber quienes dejaron ese carro bomba en la ciudad", aseguró. También confirmó que, en un balance preliminar, se identificaron más de 85 predios afectados.
Contexto: Ataque con carro bomba contra la Gobernación del Meta deja 22 heridos
Asimismo, el alcalde hizo un llamado a los atacantes y a quienes se dedican a actividades ilícitas: "No es con la sociedad civil, no es con los propietarios ni con los comerciantes o con la comunidad en general. Hago un llamado respetuoso para que evalúen sus acciones". Según confirmó Alexander Baquero, sobre las 8 de la mañana el presidente Abelardo de la Espriella estará en la ciudad.
El ataque ocurrió sobre las 9 de la noche del pasado lunes. De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, las instalaciones, ubicadas en el parque central de la ciudad, sufrieron graves daños. Por ahora, la Defensa Civil reportó un total de 23 personas heridas, entre ellas cinco vigilantes de la Gobernación. No se registran personas muertas.
Le puede interesar: Quibdó abre la campaña de fin de año del Correo de la Gratitud con cartas a 268 uniformados
Por su parte, el Ministerio de Defensa, liderado por el general (r) Jorge Eduardo Mora, se pronunció en la madrugada de este 24 de noviembre, a través de una publicación en X, para rechazar el ataque: "El uso indiscriminado de explosivos en un entorno urbano, poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de la población civil y afectando bienes protegidos, es un acto cobarde que vulnera flagrantemente los derechos humanos y el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH)".
Asimismo, aseguró que se ordenó el despliegue de todas las capacidades operativas y de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. "No habrá tregua contra los violentos: iremos tras los autores materiales e intelectuales de este hecho", mencionó. Por último, manifestó su solidaridad con los habitantes de Villavicencio y con las autoridades departamentales.
Le recomendamos: Claudia Romero es denunciada ante la Corte Suprema por caso de supuestos títulos falsos
La Procuraduría General de la Nación también emitió un pronunciamiento en el que condenó de manera categórica el "cobarde y repudiable ataque terrorista" contra la sede de la Gobernación del Meta. "No existe ninguna justificación para estas acciones execrables, son hechos que constituyen una grave amenaza contra la institucionalidad y la población civil", aseguró la entidad.
En esa línea, manifestó su solidaridad con la gobernadora Rafaela Cortés, con los funcionarios y habitantes de Villavicencio y con el departamento del Meta. "El respeto por la vida, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario debe ser innegociable. ¡El terrorismo no puede intimidar ni doblegar a las instituciones!”, manifestó el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco.
Más noticias judiciales: Atacan con explosivos minigranjas solares en Nariño
El director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, confirmó también el despliegue de todas las capacidades de la institución para capturar y poner tras las rejas a los responsables. "No descansaremos hasta lograrlo", aseguró.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
-
Guillermo(19476)•Hace 59 minutosEs hora de pensar en un programa de paz y no de violencia !!!!!!!!!!!!
-
Olegario(51538)•Hace 52 minutosEse programa de paz es lo que los tiene como estamos. A estos criminales hay que darlos de baja. Se les debe exigir cuentas por sus escasos resultados en ese terreno a las FFAA y a su comandante en jefe, el señor ADLE.
-
-
Pelagato(41805)•Hace 1 horaTristemente se viene una ola de violencia por las respuestas de los grupos ilegales a los ataques del ejército. Cuatro años jugando a los congelados dejaron a esas bandas fortalecidas.
-
PEDRO(85266)•Hace 1 horatan hermoso hacer la guerra de pobres contra otros pobres, mientras la Nacion se descuaderna en manos de una camarilla laureanista que viene por absolutamente todo, hasta las donaciones del mundo para los damnificados del sismo.
-
Olegario(51538)•Hace 51 minutosNo hay opiniones estúpidas sino estúpidos que opinan.
-