"Junto a la Gobernación del Meta hemos decidido hacer un ofrecimiento de hasta COP 150 millones de pesos a quienes nos entreguen información, a quienes puedan darnos pistas para…

El alcalde de Villavicencio (Meta), Alexander Baquero, se pronunció luego del ataque con un vehículo cargado con explosivos contra la Gobernación del Meta, en la noche del pasado lunes, 23 de noviembre. A través de un video, el mandatario municipal confirmó que se ofrecerá una recompensa de hasta COP 150 millones por información que permita capturar a los responsables.

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"Junto a la Gobernación del Meta hemos decidido hacer un ofrecimiento de hasta COP 150 millones de pesos a quienes nos entreguen información, a quienes puedan darnos pistas para saber quienes dejaron ese carro bomba en la ciudad", aseguró. También confirmó que, en un balance preliminar, se identificaron más de 85 predios afectados.

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Contexto: Ataque con carro bomba contra la Gobernación del Meta deja 22 heridos

Asimismo, el alcalde hizo un llamado a los atacantes y a quienes se dedican a actividades ilícitas: "No es con la sociedad civil, no es con los propietarios ni con los comerciantes o con la comunidad en general. Hago un llamado respetuoso para que evalúen sus acciones". Según confirmó Alexander Baquero, sobre las 8 de la mañana el presidente Abelardo de la Espriella estará en la ciudad.

El ataque ocurrió sobre las 9 de la noche del pasado lunes. De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, las instalaciones, ubicadas en el parque central de la ciudad, sufrieron graves daños. Por ahora, la Defensa Civil reportó un total de 23 personas heridas, entre ellas cinco vigilantes de la Gobernación. No se registran personas muertas.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa, liderado por el general (r) Jorge Eduardo Mora, se pronunció en la madrugada de este 24 de noviembre, a través de una publicación en X, para rechazar el ataque: "El uso indiscriminado de explosivos en un entorno urbano, poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de la población civil y afectando bienes protegidos, es un acto cobarde que vulnera flagrantemente los derechos humanos y el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH)".

Rechazamos de manera categórica el atentado terrorista perpetrado contra la Gobernación del Meta, en pleno centro de Villavicencio. El uso indiscriminado de explosivos en un entorno urbano, poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de la población civil y afectando bienes… — Mindefensa (@mindefensa) November 24, 2026

Asimismo, aseguró que se ordenó el despliegue de todas las capacidades operativas y de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. "No habrá tregua contra los violentos: iremos tras los autores materiales e intelectuales de este hecho", mencionó. Por último, manifestó su solidaridad con los habitantes de Villavicencio y con las autoridades departamentales.

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La Procuraduría General de la Nación también emitió un pronunciamiento en el que condenó de manera categórica el "cobarde y repudiable ataque terrorista" contra la sede de la Gobernación del Meta. "No existe ninguna justificación para estas acciones execrables, son hechos que constituyen una grave amenaza contra la institucionalidad y la población civil", aseguró la entidad.

“Condenamos de manera categórica el cobarde y repudiable ataque terrorista contra la sede de la @GobMeta. No existe ninguna justificación para estas acciones execrables, son hechos que constituyen una grave amenaza contra la institucionalidad y la población civil.



Nuestra… — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) November 24, 2026

En esa línea, manifestó su solidaridad con la gobernadora Rafaela Cortés, con los funcionarios y habitantes de Villavicencio y con el departamento del Meta. "El respeto por la vida, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario debe ser innegociable. ¡El terrorismo no puede intimidar ni doblegar a las instituciones!”, manifestó el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco.

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El director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, confirmó también el despliegue de todas las capacidades de la institución para capturar y poner tras las rejas a los responsables. "No descansaremos hasta lograrlo", aseguró.

Repudio el acto terrorista que dejó 23 personas heridas en Villavicencio. Desde anoche desplegamos todas las capacidades para capturar y poner tras las rejas a los responsables. No descansaremos hasta lograrlo.

Mi solidaridad con las víctimas y el pueblo villavicense. https://t.co/LAT6IFMsxA — Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña (@DirectorPolicia) November 24, 2026

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