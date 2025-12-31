Crisis humanitaria en el Catatumbo: Fuerzas Militares refuerzan control territorial

El conflicto armado en el Catatumbo ha dejado, hasta ahora, más de 78.000 desplazamientos forzados solo en la última semana. Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la crisis por el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, la cúpula militar lidera este 31 de diciembre una verificación operacional de seguridad desplegada en la región. Esto, con el objetivo de “reforzar el control territorial, evaluar las acciones en curso y priorizar la protección de la población civil afectada por las confrontaciones”.

En el lugar estuvo el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, así como el general Carlos Fernando Silva Rueda, quien llegó a reemplazar al general Luis Carlos Córdoba Avendaño, saliente comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), y el mayor general Royer Gómez Herrera, nuevo comandante del Ejército Nacional.

#AEstaHora, la cúpula militar @COMANDANTE_FFMM @COMANDANTE_EJC @FuerzaAereaCol, se encuentra en #Cúcuta liderando una verificación operacional inmediata del dispositivo de seguridad desplegado en la región del Catatumbo, con el objetivo de reforzar el control territorial, evaluar… pic.twitter.com/72RiKTXDcW — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) December 31, 2025

Para contexto: Aumenta el desplazamiento en Catatumbo por combates entre Eln y disidencias de las Farc

Según los últimos datos entregados por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y la entidad, el conflicto, ocasionado por la intensificación de los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, ha dejado hasta ahora más de 78.000 desplazamientos forzados solo en la última semana.

Asimismo, el pasado 30 de diciembre, Marín Ortiz confirmó el registro de al menos 100 familias desplazadas forzosamente hacia la ciudad de Cúcuta y otras 15 al municipio de Ocaña, provenientes de poblaciones como Tibú.

Lea también: Mindefensa presentó oficialmente a la nueva cúpula militar de Colombia: esto dijeron

“Se suman a las que habían llegado desplazadas en los días pasados, a quienes han llegado al casco urbano de Tibú y a quienes no pueden salir por el uso de drones, la toma de poblaciones y los combates que persisten”, indicó la defensora del Pueblo por medio de una publicación en su cuenta de X. Además, pidió atender la situación que desde el 16 de enero de 2025 azota a esa región del país.

Según indicó la Defensoría, el riesgo y la vulneración masiva de derechos humanos se focalizan en la cabecera urbana, en los corregimientos de Campo Dos, Pacelli y La Gabarra, así como en las veredas Versalles, Orú 7, Campo Seis y Caño Indio, del municipio de Tibú. Este último tiene una ubicación estratégica debido a su extenso límite fronterizo con Venezuela, “lo que facilita el tránsito irregular y lo convierte en un corredor de movilidad y de economías ilícitas de alto valor para los grupos armados”.

Le puede interesar: La histórica lucha de los campesinos del Cocuy para recuperar el páramo

La entidad defensora recomendó que tanto la Alcaldía de Cúcuta como la de Tibú, de manera articulada con la Unidad para las Víctimas, desplieguen y fortalezcan la ruta de atención “para garantizar la atención humanitaria en la etapa de inmediatez y en el marco de los principios de concurrencia, subsidiariedad y corresponsabilidad”. Además, indicó que se requieren mayores capacidades en los entes territoriales para la ayuda humanitaria, los kits de emergencia, el censo y el alojamiento.

La Defensoría señaló que, en parte, el recrudecimiento del conflicto se debe a la débil presencia estatal y a la baja gobernabilidad, lo que ha generado una estructura de poder paralela que expone a la población a extorsiones, desplazamientos y reclutamiento forzado. Esta sería la primera acción conjunta realizada por la nueva cúpula militar tras el remezón ordenado por el presidente Gustavo Petro, el pasado 27 de diciembre.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.