Con ellos también se declaró la respondabilidad fiscal de las empresas Impoamericana Roger y Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo…

La Contraloría General de la República declaró la responsabilidad fiscal de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La decisión es por más de COP 24.000 millones y está relacionada con los sobrecostos y recursos no ejecutados en la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira.

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Con ellos también se declaró la respondabilidad fiscal de las empresas Impoamericana Roger y Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral – Yapurutu. "Como resultado de las gestiones adelantadas por la Contraloría, y en menos de quince días ya se recuperaron más de 7 mil millones de pesos", señaló la entidad.

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El origen del caso de los carrotanques

El caso tiene su origen en febrero de 2024, cuando medios de comunicación denunciaron las inconsistencias que rodearon un contrato de más de COP 46.000 millones para la compra y puesta en funcionamiento de carrotanques destinados al abastecimiento de agua para población vulnerable en La Guajira. Para entonces, 40 carrotanques recién comprados permanecían completamente abandonados en una base militar.

Luego de revisar los documentos relacionados con la compra de los vehículos, se hizo evidente que hubo sobrecostos de hasta COP 20.400 millones. También se reveló que la Ungrd había comprado cada vehículo, acondicionado con su tanque, por más de COP 1.170 millones, cuando su valor debía ser de COP 664 millones.

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La cotización realizada por el fabricante de vehículos Kenworth de La Montaña establecía como valor máximo para los vehículos un precio de alrededor de COP 554 millones. Por su parte, la empresa Romarco, fabricante de los tanques de acero inoxidable, le vendió a la UNGRD cada unidad por COP 110 millones.

Es decir, por cada uno de esos carrotanques habría un presunto sobrecosto de más de COP 500 millones. Estas inconsistencias llevaron a que, el 29 de febrero de 2024, el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, renunciara al cargo y asegurara que en su contra había jugado la “falta de experiencia”.

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El pasado 15 de abril, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de una resolución mediante la cual Sneyder Pinilla y Olmedo López asignaron recursos al municipio de Uribia, en La Guajira, supuestamente para el mantenimiento de los carrotanques.

Puntualmente, la decisión del Tribunal ordenó declarar nula la Resolución 117 del 15 de febrero de 2024, expedida por la Ungrd, mediante la cual se ordenó transferir al Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez de Fiduprevisora S.A. más de COP 7.000 millones para ser administrados por el municipio de Uribia.

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