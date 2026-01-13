Control político a ministros por emergencia económica: Motoa envió queja a la Procuraduría

Senador Carlos Motoa, mayor promotor del llamado a control político a ministros tras declaratoria de emergencia económica. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Después de la declaratoria de emergencia económica hecha por el presidente Gustavo Petro en diciembre de 2025, la plenaria del Senado acogió una proposición para llamar a debate de control político a varios ministros del Ejecutivo. Esto con el fin de que respondieran las inquietudes del Legislativo sobre cuáles eran las razones de esta declaratoria.

A pesar de que la citación fue aprobada el 26 de diciembre y, a través de Secretaría, se fijó el 29 de diciembre como la fecha en la que los ministros se presentarían ante el Senado para responder el cuestionario sobre el decreto, el gabinete no asistió, argumentando que no pasaron los cinco días necesarios por ley para enviar sus respuestas y determinar la fecha de asistencia.

Después de esto, no se ha fijado una nueva fecha para el llamado a control político y a pesar de que los ministerios tenían plazo hasta el 31 de diciembre para responder las preguntas, nunca se recibieron las respuestas. Por esta razón, el mayor promotor de esta movida, el senador Carlos Motoa (Cambio Radical), interpuso una queja ante la Procuraduría por “presunta falta disciplinaria contra los ministros del Gobierno nacional, debido a la no respuesta a los cuestionarios relacionados con la emergencia económica”.

“El Gobierno nacional lleva tres semanas eludiendo el debate que cité en la plenaria del Senado. [...] Esto resulta particularmente grave si se tiene en cuenta que la declaratoria de emergencia lleva varios días vigente, al igual que las subidas de impuestos vía decreto. Se trata de un proceder cobarde, que no solo denota desdén por el control político, sino también falta de argumentos para justificar la medida”, aseguró Motoa.

El Gobierno Nacional que acostumbra hacerle conejo a los colombianos y al Congreso, ahora pretende hacer lo propio con el debate de control a la “emergencia” económica. De hecho, completaron tres semanas eludiendo a la Plenaria, donde se han valido de excusas y formalismos, para… pic.twitter.com/UAcHhCsACh — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) January 13, 2026

A corte del 9 de enero, el senador afirmó que tuvo que recurrir “a la Mesa Directiva del Senado a reagendar el debate de control, pero falta que el Presidente de la corporación (Lidio García) encuentre el espacio para hacerlo”. Sin embargo, hasta la fecha eso no ha sucedido y las respuestas siguen sin llegar.

