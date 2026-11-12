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Operativo en el que participó el presidente De la Espriella en Santander dejó 136 capturados

De acuerdo con la Fiscalía, estas personas estarían involucradas en homicidios, cobro de extorsiones, hurtos y tráfico local de estupefacientes. En total, los procedimientos dejaron 61 personas capturadas por orden judicial, 72 en situación de flagrancia y tres aprehensiones de menores de edad.

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Redacción Judicial
La operación fue coordinada por el presidente Abelardo de la Espriella, según confirmó el propio mandatario en redes sociales. De acuerdo con la Fiscalía, estas personas estarían involucradas en homicidios, cobro de extorsiones, hurtos y tráfico local de estupefacientes.
La operación fue coordinada por el presidente Abelardo de la Espriella, según confirmó el propio mandatario en redes sociales. De acuerdo con la Fiscalía, estas personas estarían involucradas en homicidios, cobro de extorsiones, hurtos y tráfico local de estupefacientes.
Foto: Fiscalía General de la Nación

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En la mañana de este 12 de noviembre, las autoridades capturaron a 136 presuntos integrantes de ocho grupos delictivos en Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Floridablanca (Santander). La operación se efectuó en coordinación con el presidente Abelardo de la Espriella, según confirmó el propio mandatario en redes sociales. De acuerdo con la Fiscalía, estas personas estarían involucradas en homicidios, cobro de extorsiones, hurtos y tráfico local de estupefacientes.

“Esta madrugada salí a las calles de Bucaramanga, hombro a hombro con nuestra valiente fuerza pública, para liderar personalmente la Operación Mano de Hierro, una ofensiva contundente contra el narcotráfico y las estructuras criminales que durante años han sembrado el miedo en Santander”, dijo en un trino el jefe de Estado.

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Puntualmente, fiscales de la Seccional Santander, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) ordenaron 70 diligencias de registro y allanamiento. Estas fueron realizadas por el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional.

En total, los procedimientos dejaron 61 personas capturadas por orden judicial, 72 en situación de flagrancia y tres aprehensiones de menores de edad. Asimismo, fueron incautadas armas de fuego y estupefacientes. El ente investigador señaló que, en la escarpa occidental de Bucaramanga, fueron encontrados 600 gramos de mercurio, que tendrían como destino la explotación ilegal de minerales y cuyo valor oscilaría entre COP 150 y COP 200 millones.

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Los capturados harían parte de las estructuras conocidas como La Oficina, Los Gemelos, Los Colinos, Dominio, Candado, Alevosía, Los Cabros y Dionisio. El ente investigador aseguró que, en las próximas horas, serán imputados por delitos como fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, concierto para delinquir, homicidio, extorsión, receptación y hurto.

La Fiscalía señaló que cuatro de las estructuras afectadas se dedicarían a la distribución de estupefacientes al menudeo, mediante entregas a domicilio en Bucaramanga, Girón y Floridablanca. Entre estas estaría La Oficina, señalada de instrumentalizar a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad para ingresar marihuana, cocaína y otras sustancias a las cárceles de Palogordo y La Modelo.

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Asimismo, Los Cabros y Alevosía habrían utilizado a menores de edad para ejecutar homicidios en medio de disputas por el control de las rentas ilícitas en Bucaramanga y Piedecuesta. A esta última estructura se le atribuye el asesinato de una adolescente de 16 años, ocurrido el pasado 20 de enero en Bogotá.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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