Ordenan a Alcaldía de Medellín reconocer que censuró lanzamiento de libro sobre el M-19

La alcaldía señaló que se hace "apología al terrorismo", mientras que la editorial señaló que se trata de censura académica. Foto: Alcaldía de Medellín

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Un juzgado de Medellín (Antioquia) determinó que la Alcaldía de esa misma ciudad censuró el lanzamiento de un libro sobre el M-19. De acuerdo con la decisión judicial, la administración de Federico Gutiérrez vulneró los derechos a la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación ciudadana. Dentro de las órdenes que dio el juzgado está reconocer públicamente que censuraron, sin razón, el libro.

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La decisión fue tomada por el juzgado 47 penal de Medellín que resolvió una tutela presentada por un ciudadano que puso de presente que se tenía previsto el lanzamiento del libro “El M-19. De la guerra a la política”, que iba a ser presentado en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Al evento también iba a asistir el autor de la obra, el académico Jaime Rafael Nieto.

Minutos antes de que iniciara la presentación del libro, el alcalde de la ciudad Federico Gutiérrez escribió en su cuenta de X este mensaje: “Acabo de ordenar la cancelación de este evento en la Biblioteca Pública Piloto. El M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia. Recordemos el holocausto del Palacio de Justicia”. Agregó que en la ciudad no se haría “propaganda de quienes empuñaron las armas” y que el “evento tiene un carácter evidentemente político y ninguna entidad pública puede albergarlo, además, por ley de garantías. Inaceptable que alguien de la Biblioteca hubiera permitido esta agenda”.

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Al estudiar el caso, el juzgado determinó que “dicha conducta configuró un acto de censura al utilizar su posición de poder para ordenar la cancelación o impedir el normal desarrollo de un evento en el que se difundían ideas de interés público, el Alcalde del Distrito de Medellín desconoció los límites constitucionales de su función comunicativa”.

Asimismo, en la decisión se lee que “al no acreditarse el carácter proselitista del evento, la aplicación de la Ley de Garantías resultó extensiva e indebida, al equiparar un ejercicio legítimo de reflexión académica y crítica social con una actividad electoral”. También, que “la decisión se sustentó más en inferencias y apreciaciones subjetivas que en un análisis probatorio serio sobre la naturaleza del evento”.

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Con esa consideraciones, el juzgado ordenó a la biblioteca y a la Alcaldía de Medellín emitir "una comunicación oficial, en la cual: se reconozca que se generó una afectación a los derechos fundamentales a la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación política del accionante, así como de los señores Jaime Rafael Nieto López, Fredy Alexander Chaverra Colorado y José Miguel Sánchez, y de la Editorial Desde Abajo”.

La comunicación, resalta la decisión, debe incluir un compromiso en el que se “se reafirme el compromiso institucional del Distrito de Medellín y de la Biblioteca Piloto de Medellín con la protección de dichos derechos, la pluralidad de ideas y la prohibición de la censura”.

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