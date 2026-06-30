Las dudas sobre el paradero de alias “Marlon”: video desafía versión oficial sobre su muerte

Las autoridades habían ofrecido una recompensa de COP 5.000 millones por información que permitiera su captura. Foto: Archivo Particular

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Las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco” publicaron un video en sus redes sociales en el que pusieron en duda la muerte de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”. En ese documento audiovisual, el jefe guerrillero apareció, aparentemente, en una mesa con un rifle y un computador, acompañado de otro hombre en armas.

La sorpresa no fue menor, pues el pasado 20 de junio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el disidente había muerto en medio de una operación de las Fuerzas Militares. La muerte de “Marlon” incluso había sido calificada por el presidente Gustavo Petro como el golpe más contundente del gobierno contra las disidencias del Estado Mayor Central (EMC).

Tras la presunta reaparición de alias “Marlon”, el ministro Sánchez señaló que información de inteligencia indicó que el disidente sí había muerto en la operación militar, pero que nunca fue recuperado el cuerpo. “Los reportes operacionales y de inteligencia indicaron que este criminal había sido neutralizado. Sin embargo, al no haberse recuperado el cuerpo, dicha neutralización no podía darse por plenamente confirmada, ya que ello solo se acredita mediante la inspección técnica del cadáver y la correspondiente identificación médico-forense”.

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El jefe de la cartera de Defensa aclaró que actualmente “las autoridades competentes ya están adelantando las verificaciones necesarias para establecer la autenticidad y las circunstancias en las que pudo haber sido grabado” el video publicado por las disidencias el pasado 29 de junio.

En la publicación, donde el presidente Petro confirmó la muerte de alias “Marlon”, agregó que “el jefe máximo de los frentes del Cauca que había enfrentado al gobierno y matado a los indígenas y caucanos en general, alias ‘Marlon’, segundo de alias ‘Iván Mordisco’, ha caído en combate”. Asimismo, aseguró que “por el número de fusiles y personas presas y niños liberados, ya la estructura en el Cauca de esta organización ha sido derrotada”.

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Sin embargo, expertos en seguridad cuestionan que las capacidades de las disidencias están debilitadas y, para Jairo García, exsecretario de Seguridad de Cali, en este panorama ya no se podría afirmar si “Marlon” está muerto, pues las declaraciones del ministro Sánchez “dan más sensación de duda que de certeza”.

Alias “Marlon”, considerado uno de los hombres de más confianza de “Iván Mordisco”, es el hombre señalado como el presunto responsable del atentado en el túnel de Cajibío (Cauca), ocurrido el pasado 25 de abril, en el que murieron 20 civiles y más de 45 resultaron heridos. Tras su presunta muerte, Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado, señaló que su puesto sería ocupado por Jaime Aguilar Ramírez, conocido como alias “Dionisio Rayo”, disidente con más de 40 años en las Farc y señalado como el cerebro detrás del uso de drones para lanzar explosivos.

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Por información que permitiera la captura de alias “Marlon”, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta COP 4.500 millones, pero, según el ministro Sánchez, como no se encontró su cuerpo, tampoco se “pagó la recompensa”.

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