Ordenan arresto contra Miguel Polo Polo por no pedir perdón a madres de falsos positivos

Miguel Polo Polo botó en varias bolsas obras que las Madres de Soacha llevaron al Congreso. Foto: Miguel Polo Polo

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Un juzgado de Bogotá acaba de ordenar el arresto por tres días del congresista Miguel Polo Polo al cual declaró en desacato por no haber pedido perdón adecuadamente a la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos (MAFAPO) por haber irrespetado una obra dedicada a la memoria de sus hijos en el Congreso. Según el juez que revisó el cumplimiento, Polo Polo no ha hecho lo ordenado por la Corte Constitucional en diciembre del año pasado.

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El incidente de desacato venía caminando también desde diciembre del año pasado, pero desde ese entonces el juzgado requirió a Polo Polo para que entregara pruebas de haber cumplido, pero, se lee en la decisión, que “pese a los requerimientos efectuados se tiene que Miguel Abraham Polo Polo no ha dado cumplimiento íntegro al numeral sexto de la sentencia proferida por la Corte Constitucional el día 4 de septiembre de dos mil veinticinco 2025″.

Lo que pedía el alto tribunal era que el político debía “reconocer y publicar en sus redes sociales una disculpa pública en la que reconozca la naturaleza legítima de la instalación ‘Mujeres con las botas bien puestas’, su origen como ejercicio de memoria de víctimas del conflicto armado, y el carácter inexacto de sus afirmaciones sobre un presunto pago a las creadoras de la exposición artística, las madres integrantes de la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos”.

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En el documento del juzgado también reza que “debido a lo ordenado por la alta corporación, este despacho evidencia que dicha orden no fue acatada íntegramente, pues no obra en las redes sociales del querellado Miguel Abraham Polo Polo prueba de que se hubiese publicado una disculpa pública conforme lo dispuesto por el tribunal constitucional y bajo el término ordenado”.

El juzgado resaltó que Polo Polo en una publicación dijo: “Lo reconozco por orden de la honorable Corte. Como dije anteriormente, nunca me referí a las señoras de la MAFAPO y no sabía quiénes eran (…) dejo claro que no me consta que las señoras de la MAFAPO recibieran un pago por dichas manifestaciones”. En ese mismo video manifestó: “Les presento disculpas (…) si en mi video se sintieron aludidas. Esa no fue mi intención”.

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Sin embargo, para el juez que revisaba el incidente de desacato, esas no eran unas disculpas válidas. El despacho determinó que lo dicho por el congresista era una “disculpa hipotética”, pues, al decir “si se sintieron aludidas”, daba la responsabilidad a las víctimas. “La Corte no le ordenó manifestar una duda o una falta de constancia probatoria personal; le ordenó reconocer la inexactitud de su dicho. Declarar que ‘no le consta’ el pago equivale a mantener una sospecha latente sobre la honorabilidad de la Asociación MAFAPO, desatendiendo el mandato de rectificación definitiva”.

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