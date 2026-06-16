Corte Suprema interpone tutela contra juez que dio libertad a holandés pedido en extradición

Corte suprema de justicia Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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La Corte Suprema de Justica acaba de presenta una tutela en contra de la decisión de un juzgado de Bogotá que le concedió la libertad a un ciudadano holandés, capturado en Colombia con circular roja de la Interpol y pedido en extradición en su país. Según el alto tribunal, la libertad fue otorgada, supuestamente, de manera ilegal por el juez.

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La acción fue presentada por la Sala Penal de la Corte, la cual ya había emitido concepto favorable para la extradición del holandés. Según narró el alto tribunal, el 18 de febrero de 2026 se hizo efectiva la orden de captura del ciudadano Jozef Marcus Hendrika Van Der Voort, buscado por el gobierno de Países Bajos.

El pasado 26 de abril el Ministerio de Justicia hizo llegar a la Sala Penal de la Corte la solicitud formal de extradición debidamente traducida y legalizada. Los documentos fueron recibidos en físico “y cumplían los requisitos formales establecidos en la normatividad procesal penal aplicable”.

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Posteriormente, el pasado 14 de junio, el Juzgado 77 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, le concedió la libertad por un recurso de Hábeas Corpus, señalando que en el expediente no se contaba con la traducción oficial exigible de los documentos sustento de la petición de extradición, lo que vulneró, según el juzgado, del debido proceso al capturado.

“La Sala de Casación Penal evidenció que la decisión del juzgado es aparentemente ilegal y está basada en argumentos que no consultan la realidad del trámite de extradición”, dijo el alto tribunal a través de un comunicado. Para la Corte, se le dio la libertada a Van Der Voort “sin soporte probatorio alguno”.

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El magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, presidente encargado de la Sala Penal, presentó la tutela en la que pidió que se anule la decisión que concedió la libertad y se proteja el derecho fundamental al debido proceso de la Corte Suprema. Como medida cautelar, el togado pidió que se evite la excarcelación del procesado.

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