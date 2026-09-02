Magistrados de la Corte Suprema de Justicia alertan riesgos de seguridad y piden protección

Fachada de esta entidad del gobierno Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están denunciando hechos que, según dicen, ponen en riesgo su seguridad. Por eso, el presidente del alto tribunal, el magistrado Iván Mauricio Lenis, le pidió a las autoridades garantizar la seguridad de los togados.

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Se trata específicamente de los magistrados de la Sala Penal de la Corte, que en la mañana de este 2 de septiembre le enviaron una comunicación al magistrado Lenis señalando que hechos que podrían comprometer su seguridad.

Inmediatamente, el presidente del alto tribunal se comunicó con la encargada de seguridad de la Corte, así como con la Dirección de Protección de la Policía Nacional y solicitó que se tomen de inmediato las correspondientes medidas de protección para garantizar la seguridad de los magistrados.

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Las alertas fueron presentadas inicialmente por el magistrado José Joaquín Urbano, quien, a través de una carta que le hizo llegar al presidente de la Sala Penal, el magistrado Carlos Roberto Solórzano, expuso que con una de sus ponencias fue condenado por la Sala Penal el exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como “Kiko Gómez”. Esa condena fue de más de 31 años de cárcel por el delito de homicidio agravado.

Según señaló Urbano, esa sentencia sería el motivo por el cual los funcionarios implicados se encontrarían en riesgo. Asimismo, puso de presente que desde hace una semana viene circulando una información en internet sobre un supuesto plan atentar contra personas que hayan tenido relación y decisión en la condena contra el exgobernador de La Guajira.

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En su carta, el magistrado Urbano dijo que procuradores que tuvieron relación con el proceso se acercaron a su despacho para exponerle preocupaciones por temas de seguridad en las últimas semanas. Dijo que a eso se sumó que el pasado 1 de septiembre se conoció que en el piso 26 del edificio de la Procuraduría fue encontrada una bala disparada y una ventana rota por donde habría ingresado el proyectil.

Por ahora, desde la Corte esperan que la Policía refuerces sus esquemas de protección, así como la seguridad de sus familias, mientras avanzan las pesquisas sobre los posibles riesgos que corren los magistrados de la Sala Penal.

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