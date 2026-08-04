Alias “Calarcá” fue imputado por la Fiscalía por homicidio, secuestro y desaparición forzada

Alexander Díaz ('Calarcá Córdoba') ingresó a la guerrilla de las Farc a mediados de la década de 1990. Foto: Terumoto Fukuda

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Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, jefe de las disidencias de las Farc, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en múltiples acciones criminales ocurridas en Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima, luego de que un juez de control de garantías lo declarara persona ausente.

Puntualmente, el ente investigador le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad.

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