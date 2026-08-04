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Alias “Calarcá” fue imputado por la Fiscalía por homicidio, secuestro y desaparición forzada

De acuerdo con la Fiscalía, alias “Calarcá Córdoba” estaría relacionado con tres homicidios colectivos ocurridos en Guaviare, en el marco de la disputa territorial entre el Bloque Jorge Suárez Briceño y el Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc, entre otros hechos.

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Redacción Judicial
04 de agosto de 2026 - 09:14 p. m.
Alexander Díaz ('Calarcá Córdoba') ingresó a la guerrilla de las Farc a mediados de la década de 1990.
Alexander Díaz ('Calarcá Córdoba') ingresó a la guerrilla de las Farc a mediados de la década de 1990.
Foto: Terumoto Fukuda
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Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, jefe de las disidencias de las Farc, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en múltiples acciones criminales ocurridas en Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima, luego de que un juez de control de garantías lo declarara persona ausente.

Puntualmente, el ente investigador le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad.

Noticia en desarrollo...

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Por Redacción Judicial

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