El alto tribunal resolvió una batalla judicial que involucraba el uso del cannabis como un ritual religioso. La decisión que fue revelada por Cambio, y…

Colombia tiene una nueva religión que celebra sus rituales con cannabis: el Ministerio Rastafari. Se trata de una doctrina del rastafarismo jamaiquino, que celebra el sacramento de la Ganjah, y que a partir de hoy será reconocida como una entidad religiosa luego de que la Corte Constitucional le ordenara al Ministerio del Interior otorgar la personería jurídica a la comunidad religiosa.

El alto tribunal resolvió una batalla judicial que involucraba el uso del cannabis como un ritual religioso. La decisión que fue revelada por Cambio, y conocida también por El Espectador, señala que el Ministerio del Interior vulneró el derecho fundamental a la libertad de cultos. El caso tiene su origen en una tutela que interpuso el Ministerio Rastafari contra el Ministerio del Interior luego de que este se negara a otorgar la personería jurídica especial debido al uso ritual del cannabis en sus ceremonias.

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En términos generales, la Corte determinó que la decisión del Ministerio del Interior vulneró ese derecho fundamental al imponer una restricción desproporcionada basada en una práctica sacramental legítima. Tras el estudio del caso, el tribunal ordenó el reconocimiento de la comunidad religiosa y le pidió al Congreso legislar sobre el uso ritual de esa sustancia. Asimismo, le solicitó a la congregación implementar protocolos de control sanitario y protección de menores durante el consumo de cannabis en los rituales y ceremonias.

En el contexto de la tutela, el Ministerio del Interior fundamentó su decisión negativa contra el Ministerio Rastafari al considerar que el uso ritual del cannabis, o la Ganjah, es incompatible con la protección de la salud pública. Sin embargo, la Corte Constitucional buscó resolver si esa decisión vulneró la libertad de cultos. Para ello, el tribunal tuvo en cuenta las libertades espirituales como manifestaciones individuales y precisó que las restricciones de esas libertades se examinan de manera proporcional. En ese sentido, también tuvo en cuenta el sacramento de la Ganjah en el rastafarismo y el tratamiento legal del cannabis.

Tras el análisis, la Corte señaló que, si bien el Ministerio buscó proteger la salud pública, la decisión no es idónea porque no impide ni modifica la realización del rito y tampoco deja espacio para adoptar medidas de reducción de riesgos y daños. Tampoco es necesaria, porque existen alternativas menos lesivas, como los mecanismos de vigilancia y control y las medidas sanitarias. Además es desproporcionada en sentido estricto, porque obliga a la comunidad a escoger entre un sacramento central de su credo y el reconocimiento jurídica, según la Corte. Por ello, "concluyó que la decisión cuestionada es irrazonable y, por ende, se configura como una violación de la libertad de cultos".

Frente al uso de cannabis, el alto tribunal detalló que en el rastafarismo esto se enmarca en figuras permitidas en el ordenamiento colombiano como el autocultivo para autoabastecimiento y el consumo compartido, libre de ánimo de lucro y entre adultos. Asimismo, la Corte verificó que el cannabis empleado proviene de ofrendas de los fieles, no se comercializa y posee fines exclusivamente meditativos y espirituales.

Dentro de las decisiones de la sentencia, la Corte ordenó al Ministerio del Interior otorgar la personería jurídica especial al Ministerio Rastafari e inscribirlo en el Registro Público de Entidades Religiosas. Asimismo resaltó la necesidad de ajustar los protocolos del uso sacramental de la Ganjah según la normativa vigente mientras que 3l Congreso de la República regular el uso ritual del cannabis por las confesiones religiosas.

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