Palacio de justicia de Tuluá tenía más de 7.000 procesos: Minjusticia

El ministro de justicia, Wilson Ruiz fue el primero en rechazar los actos vandálicos que se registraron en la noche de este martes en contra del Palacio de Justicia “Lizandro Martínez Zúñiga” de Tuluá, Valle del Cauca.

“Siento tristeza y desolación que hayan acabado con esta joya arquitectónica. Eran dos edificaciones, la primera fue destruida en un 50%”, fueron las palabras del ministro de justicia Wilson Ruiz, quien llegó hasta Tuluá (Valle del Cauca) para verificar la situación padecida en la noche de este martes cuando fue incinerado el Palacio de Justicia “Lizandro Martínez Zúñiga” . El funcionario rechazó los hechos que catalogó como “actos terroristas”

“Esto lo rechazo contundentemente como lo he venido manifestando. Esto es un acto de terrorismo. Esto no es un acto de vandalismo ni mucho menos hace parte de las protestas pacíficas. Bienvenidas las manifestaciones que sean con no violencia. Esto que estamos viendo es una cosa lamentable y deplorable. Por fortuna las autoridades nos darán resultados para dar con los responsables de este lamentable hecho”, expuso el funcionario.

El ataque en Tuluá no es el primer acto violento que se registra en contra de la infraestructrura de la Rama Judicial. En más de una oportunidad las manifestaciones se han convertido en desmanes y su foco principal de ataque termina siendo las instituciones del Estado como ha ocurrido en el Palacio de Justicia en Bogotá.

Por el momento, con relación a lo ocurrido en el municipio vallecaucano, el ministro aseguró que había 7.482 procesos físicos, existían 24 despachos judiciales y al menos 134 servidores públicos laboraban en el lugar. “Hacemos un conteo para verificar qué procesos se han salvado”.

El jefe de la cartera visitó el Palacio de Justicia en Tuluá, así como lo hizo su homólogo del ministerio de defensa Diego Molano, quien adelantó un consejo de seguridad con autoridades locales y miembros de la cúpula militar y policial. Las conclusiones de ese encuentro fueron ofrecer una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien entregue información sobre los responsables de los desmanes y la muerte de Camilo Andrés Arango, un estudiante de derecho de 18 años, que al parecer, fue impactado con arma de fuego.

Molano también confirmó la captura de 17 personas, entre ellas la de Eucardo alias “Solterosky” quien es señalado de pertenecer a la “Dagoberto Ramos”. Entre otras cosas, el ministro reseñó que junto con la cartera de justicia adelantarán labores de descongestión en los centros carcelarios en Valle del Cauca.