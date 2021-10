Pareja de tía de Esteban Mosquera estaría detrás de su asesinato

Esteban Mosquera Iglesias, líder estudiantil de Popayán, fue asesinado el pasado 23 de agosto y su crimen despertó la indignación estudiantes y comunidad educativa del Cauca pues el joven era conocido por luchar en contra de la violencia y uso de armas por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad. La Fiscalía capturó al compañero sentimental de una de sus tías, quien habría sido la persona que contactó a quienes planearon y contrataron a los sicarios.

Se trata de Carlos Alberto Moncayo Cabrera, de 49 años, quien fue enviado a la cárcel mientras se adelantan las investigaciones en su contra por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Moncayo no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía, luego de ser capturado en una cancha de fútbol en Popayán el pasado 12 de octubre.

Con solo 26 años, el estudiante de Música de la Universidad del Cauca lideraba desde hace varios años movimientos en defensa de la educación pública y, sobre todo, contra la violencia y el uso excesivo de la fuerza del Estado. Una tarea que emprendió luego de que el 13 de diciembre de 2018 perdiera un ojo tras recibir un impacto con un proyectil lacrimógeno lanzado por el Esmad durante una movilización en la capital caucana.

Sobre el altercado que le costó un ojo, Mosquera relató: “Ese día nos enteramos de que había cierto agite en ingenierías. Me gusta sacar fotos de esos momentos, y ya me habían agredido en anteriores ocasiones. Esta vez que sucedió estábamos en la entrada de las residencias universitarias. Estaba tratando de cubrirme de los gases y salgo corriendo para ir a la portería de la universidad. En ese momento vi al Esmad en la reja de la universidad ya para entrar y cuando menos pienso, sentí un golpe en el ojo izquierdo y caí al piso. En ese momento me arrastré porque los siento a ellos atrás. Las personas que estaban allí me socorrieron y me llevaron a urgencias”.

Las investigaciones por el asesinato de Mosquera ya tienen otros capturados. Según la Fiscalía, ya fueron enviados a la cárcel y vinculados formalmente a la investigación Edgar Alexánder Méndez, alias Pollo y Micheline Vásquez Murillo, a quienes Moncayo habría contactado para organizar el asesinato

