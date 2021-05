El general Ricardo Alarcón confirmó que fueron apartados de sus funciones los miembros del Esmad de Popayán quienes retuvieron y presuntamente abusaron de una joven de 17 años, la cual se suicidó ayer 13 de mayo de 2021.

El general Ricardo Alarcón, comandante regional de la Policía, aseguró que las autoridades ya están investigando el presunto abuso sexual sufrido por una adolescente de 17 años, el pasado 12 de mayo, cuando miembros del Esmad de Popayán la trasladaron a la URI de la Fiscalía. El caso despertó una fuerte voz de rechazo contra la Policía, pues la joven se suicidó horas después de denunciar públicamente a los uniformados. La institución sostiene que se trata de una “noticia falsa”.

En contexto: Paro Nacional: menor de edad se habría quitado la vida tras denunciar violencia sexual por parte de policías

Una de las primeras acciones que se tomó en el expediente, desde la Fuerza Pública, fue apartar de sus funciones a los uniformados inmersos en las investigaciones. Sin embargo, la institución no precisó sus nombres, ni reportó el número de funcionarios públicos involucrados. “Fueron apartados de las funciones que están cumpliendo para que asuman de manera directa su defensa, sus descargos y demás, y esperaremos los resultados de las mismas”, explicó el brigadier general Alarcón.

“Van a rendir indagatoria libre para que se defiendan de los hechos”, le explicó otra fuente en la institución a El Espectador. Por su parte, el comandante regional, que está a cargo de Popayán, Cali y Pasto, aseguró haber entregado los nombres de los señalados a la direccional seccional de fiscalía, para que ellos continúen con la investigación penal. Asimismo, el general Alarcón afirmó que la Policía ya inició su propia investigación interna.

“Todo lo que ha salido alrededor de esta noticia, los hechos que han tratado de sugerir acerca de posibles tocamientos y situaciones que se dieron en su procedimiento tenemos que entrar a desvirtuarlas y corroborarlas. Lo importante aquí es que la institución ya está dejando a disposición todo a la Fiscalía, los entes de control, para que hagan los análisis de los videos, para que escuchen a los uniformados que estuvieron inmersos en el procedimiento”, concluyó el general.

Lea también: Policía niega violencia sexual contra joven que se suicidó en Popayán y Fiscalía investiga

Por otro lado, la Fiscalía anunció al medio día de este 14 de mayo que un fiscal especializado en niñez y genero está a cargo de un equipo de investigadores que ya se encuentran en Popayán, quienes buscarán pistas por lo que ya catalogaron como una presunta agresión sexual. Incluso, oficialmente desde el ente investigador se consideró, como elemento clave, el suicidio de la joven de 17 años, quien aseguró públicamente ser hija de un policía.

Por su parte, la Policía Nacional ha promovido la campaña #RompanLaCadena, con relación a supuestas noticias falsas contra la institución. Sin embargo, usuarios en redes sociales alcanzaron a capturar la denuncia pública de la adolescente, quien vía Facebook alertó a la comunidad por el presunto abuso que sufrió cuando la arrastraron, entre por lo menos cuatro uniformados, a la URI de la Fiscalía de Popayán. Aseguró que no era participante de las marchas.

“Les toco coger me entre 4 no Hijueputas?? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban ‘desnudando’ quitando el pantalón”, escribió la denunciante.

Lea también: En Bogotá rinden homenaje a joven que denunció agresión sexual de agentes del Esmad en Popayán

Ni perdón, ni olvido.

Anoche Alison fue detenida en Popayán por 4 hijueputas del ESMAD, que la ultrajaron sexualmente. Hoy Alison apareció "suicidada", era tan solo una niña de 17 años. ¿COMO PUEDEN Malditos, este país está podrido. #EsmadAsesino #EsmadViolador pic.twitter.com/16DVX4UxMS — MP☻ (@sameoldshit___) May 14, 2021

En la tarde de este 14 de mayo, 10 organizaciones sociales denunciaron que se trató de una “violenta retención ilegal” por parte de los miembros del Esmad. Según el comunicado a la opinión pública, se identificó a un uniformado con el número 05523, quien fue una de las personas que la arrastró por la calle en el momento de la detención, a eso de las 9:15 de la noche. Tal situación puede evidenciarse en el registro de Red Alterna Popayán, aproximadamente en el minuto 4.

Así detenía ayer el ESMAD a una joven en Popayán. Ella misma denunció ser víctima de violencia sexual por quienes la detuvieron; hoy ella se suicidó. ¡Qué respondan los abusadores! #ParoNacional13M #NiUnaMenos pic.twitter.com/rxoNlrjNnV — Wilson Arias (@wilsonariasc) May 14, 2021

Tal ha sido la consternación por parte de la comunidad en Popayán que esta tarde manifestantes atacaron la URI de la Fiscalía, donde la denunciante fue trasladada antes de ser entregada a su abuela. Los protestantes prendieron fuego a la instalación y marcaron las paredes con graffitis en contra de la Fuerza Pública. “Ni una menos”, fue uno de los mensajes que quedó plasmado en el edificio.

Arde la URI en Popayán pic.twitter.com/4nDjaJBQcf — Ojeritas Belalcazar (@Claiiagatos) May 14, 2021

La abogada Lizeth Montero, quien representa a la familia de la adolescente de 17 años, alegó que no se trata de ninguna falsa noticia: “El suicidio es un hecho cierto, comprobable, al igual que la agresión previa. Existe abundante material probatorio, testimonios que ya están siendo cruzados y que dan cuenta que efectivamente la agresión, la aprehensión y el uso excesivo de la fuerza tuvieron lugar a las afueras de la URI. Lo que ella señala en sus redes sociales, antes de tomar esa decisión, es que hubo tocamientos indebidos y que, parte de ese uso excesivo de la fuerza, está evidenciado en los videos”.

Entrevista: “No es falsa la noticia sobre joven de 17 años en Popayán”: abogada Lizeth Montero

“Violencia sexual son todos los actos que atentan contra la libertad e integridad sexual, no solo agresiones físicas sino psicológicas que afectan el cuerpo de una mujer. La agresión sexual y el ataque a la condición de mujer se configura cuando existe una utilización excesiva de una fuerza que busca reducir el cuerpo de una mujer de manera violenta aprovechándose, además, de una superioridad física y numérica, que queda claramente evidenciado en el video”, concluyó la abogada Lizeth Montero.