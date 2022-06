Partido Comunes mantiene su logo, nombre y colores por orden del Consejo de Estado

El logo del Partido Comunes. Foto: Cortesía

El Partido Comunes, antes Fuerza Alternativa Revolucionaria de Común, mantendrá la distinción que tiene desde enero de 2021. Entonces, luego de la segunda Asamblea Nacional de los Comunes, el partido político cambió su nombre, logo y colores distintivos, adoptando la forma de una rosa junto a una paloma. Los senadores exFarc Vitoria Sandino e Israel Alberto Zúñiga -Benkos Biohó- habían radicado una demanda ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) pidiendo lo contrario, pero el Consejo de Estado no les dio la razón.

En una reciente decisión, el Consejo negó las pretensiones de Sandino y Zúñiga, así como de los reincorporados Milton de Jesús Toncel y Benedicto de Jesús González. Todos intentaron modificar o tumbar distintas resoluciones que CNE ha expedido desde junio de 2021, cuando el partido ya había reconfigurado su identidad. De hecho, en una de esas decisiones, Comunes registró a Luz Mary López como representante legal y directora administrativa del partido.

De acuerdo con los demandantes, en su condición de miembros fundadores del partido, integrantes de los diálogos de Paz, podrían iniciar acciones contra la Asamblea Nacional de enero de 2021 que terminó en un cambio de identidad. Alegaron una violación sus derechos y de “innumerables militantes” a la participación, pues no intervinieron en la crucial decisión para la organización reconocida con personería jurídica.

No obstante, el Consejo de Estado les respondió que acuerdo a las normas del partido: la Asamblea Nacional de Comunes está integrada por los miembros del Consejo Nacional de Comunes y por delegados elegidos por los consejos del nivel territorial. No hay tal distinción o categoría de “miembros fundadores”, por lo cual no está vulnerado el derecho a la participación de los accionantes, entre ellos Sandino y Zúñiga, quienes reiteradamente han estado inmersos en disensos con los pesos pesados de Comunes.

De hecho, el pasado 10 de diciembre, Comunes les negó el aval a Sandino y Zúñiga para que participaran en las elecciones legislativas de marzo de 2022. La noticia fue anunciada por Luz Mery López, quien le informó a Sandino lo siguiente: “no es posible en este momento otorgar el aval solicitado por usted para participar en las elecciones legislativas”, y justificó su decisión en votaciones internas en el partido para elegir las candidaturas y su orden para las elecciones a Senado y Cámara.

“La Sala que, a diferencia de lo que afirma la parte actora, el CNE sí realizó un estudio de fondo de los actos previos a la Asamblea Nacional de los Comunes, como también de las decisiones que tomaron sus miembros. Este análisis fue hecho a partir de las normas estatutarias pertinentes, especialmente en lo que atañe al órgano competente para convocarla, los criterios para definir a los participantes, el contenido material de la reforma a los estatutos que se adoptó en ese evento y la designación de los nuevos integrantes de una de sus instancias de decisión”, agregó el Consejo de Estado.

Por último, la alta corte no encontró una presunta violación al debido proceso de los demandantes, quienes aseguraron que habría irregularidades en las notificaciones de las resoluciones del CNE. En medio del expediente, además, quedó mencionada la solicitud de escisión de Sandino al Partido Comunes. Con tal figura, pretende una suerte de división para que otros excombatientes, diferentes a Rodrigo Londoño Timochenko, por ejemplo, puedan seguir funcionando como movimiento político independiente.

