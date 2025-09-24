Patrullero fue condenado por estrellar carro de la Policía estando borracho

La Justicia Penal Militar condenó al patrullero Jhon Freddy Astros a 12 meses de prisión por el delito de abandono de puesto de trabajo. Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

Hace 12 años el patrullero Jhon Freddy Astros abandonó su puesto de trabajo, se emborrachó y, sin permiso de sus superiores, manejó un vehículo de la Policía, con él provocó un accidente de tránsito al chocar contra una vivienda en Suba (Bogotá).

Por esos hechos ocurridos en 2013, el Tribunal Superior Militar y Policial dejó en firme la condena a 12 meses de prisión domiciliaria por el delito de abandono de puesto de trabajo.

Una sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado de Policía Metropolitana de Bogotá detalló que el uniformado abandonó sus funciones y fue visto en un vehículo de la institución, el cual no tenía permiso de manejar.

Horas después, el patrullero Astros protagonizó un accidente de tránsito. Cuando las autoridades de tránsito le hicieron la prueba de alcoholemia, el entonces uniformado arrojó grado dos.

“En la investigación, se probó que el uniformado abandonó injustificadamente su puesto de facción, y dejó de ejercer sus funciones de custodia y distribución de armamento, además, injirió bebidas embriagantes, mientras se encontraba en servicio”, señaló la Justicia Penal Militar en un comunicado.

El patrullero fue condenado a 12 meses de prisión domiciliaria y fue declarado culpable por el delito de abandono del puesto de trabajo, tanto en primera como en segunda instancia.

En un fallo anterior, emitido el 31 de octubre de 2024, el Juzgado de Policía Metropolitana de Bogotá, absolvió al uniformado del delito de peculado culposo. Ambas determinaciones fueron confirmadas en por el Tribunal.

