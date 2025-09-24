Fiscalía desmantela red de infiltrados que accedió al anillo de seguridad del presidente

Del entramado ilegal harían parte militares y una civil, quienes fueron judicializados. Foto: Archivo Particular

Una red de infiltrados que logró acceder a operaciones de inteligencia contra estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca fue desmantelada por la Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. El entramado ilegal, al que pertenecían dos militares y una civil, también logró infiltrar esquemas de protección e información de seguridad nacional.

Tras las investigaciones de la Fiscalía se logró judicializar a los presuntos involucrados en estas actividades ilegales, identificados como el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández.

Todos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

Así operaba la red de infiltrados

Entre marzo de 2014 y abril de 2025, las investigaciones de la Fiscalía lograron determinar que los militares, quienes componen el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro, habrían permitido la participación de la mujer reservadas, en las que se entregaba información de inteligencia.

Según detalló el ente investigador, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Número 5, habría autorizado el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y su participación en operaciones tácticas y de inteligencia.

La mujer se hacía pasar por capitán y asumía funciones exclusivas de los oficiales, como ingresar a 36 reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto sobre estructuras criminales, como el Tren de Aragua. En dichas reuniones también se expuso la composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales de las bandas ilegales.

Por su parte, el sargento segundo Padilla es señalado de haber permitido la entrada de la mujer y la interacción de esta con la tropa, además de involucrarse en actividades de inteligencia y entrenamiento táctico. Además, se le atribuye la entrega de detalles sobre movimientos y logística de equipos y drones en las misiones.

“De esta manera, quedaron en manos de un civil documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia. Con esta fuga de material, en algunas oportunidades, se solicitaron y ejecutaron diligencias judiciales, y se indujo en error a fiscales y jueces al hacerles creer que los reportes provenían de fuentes legales y verificadas”, detalló la Fiscalía.

El ente investigador busca determinar a qué estructura criminal pertenecería la mujer infiltrada, pues, al parecer, el objetivo de filtrar información sería propinar golpes al Tren de Aragua en medio de lo que sería un enfrentamiento entre bandas criminales en Bogotá y Cundinamarca.

Al tiempo que se conocía la información por parte de la Fiscalía, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, se refería también al respecto durante una rueda de prensa. El alto funcionario señaló que las autoridades se percataron a tiempo de las irregularidades y que se descarta que en cualquier momento la seguridad del presidente Petro hubiese estado en peligro por cuenta de las movidas ilegales de estas tres personas.

