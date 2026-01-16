Combates dejan dos muertos del Clan del Golfo y varias capturas en Urrao (Antioquia)

Los hechos se registraron en la vereda La Ana, del municipio de Urrao (Antioquia). Foto: Ejército Nacional

Dos presuntos integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, murieron en combates entre soldados de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional y ese grupo armado al margen de la ley. Los hechos se registraron en la vereda La Ana, del municipio de Urrao (Antioquia).

Los hombres fueron identificados como alias “Libardito”, presunto líder urbano de esta subestructura, y alias “Mateo”, quien se estaría desempeñando como hombre de seguridad. Ambos estarían presuntamente involucrados en el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y campesinos de esta zona del departamento.

Los hombres también estarían relacionados con “actividades de inteligencia delictiva, con el propósito de sostener confrontaciones armadas con otros grupos ilegales por la disputa del control territorial”. Durante el desarrollo de la operación, se incautaron una motocicleta y material de guerra, los cuales eran utilizados para ejecutar acciones criminales contra la población civil de Urrao.

Asimismo, en una segunda operación del Ejército en el casco urbano del municipio, fueron capturadas en flagrancia dos personas y aprehendido un menor de edad, quienes harían parte del componente armado de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

Estas personas fueron identificadas como alias “Maldonado”, presunto líder urbano, y alias “Cuca”, supuesto sicario del grupo armado ilegal, quienes, al parecer, “venían amedrentando a la población civil y alterando el orden público en la región”.

Además, durante la operación a estas personas les fueron incautadas tres armas de fuego, proveedores, munición de diferentes calibres y una granada de fragmentación. Las autoridades señalaron que, con esta acción, se logró evitar el incremento de homicidios en Antioquia.

