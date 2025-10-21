Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Persona iba secuestrada en carro desde el que atacaron a tiros a docente en Antioquia

Un ataque con arma de fuego en la vía de ingreso a Ituango (Antioquia) terminó con la captura de dos presuntos delincuentes y el rescate de una persona que, según las autoridades, había sido víctima de un intento de secuestro.

Redacción Judicial
21 de octubre de 2025 - 04:59 p. m.
De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se presentaron en la vía de ingreso al municipio de Ituango.
De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se presentaron en la vía de ingreso al municipio de Ituango.
Foto: Ejército
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En medio de un ataque contra un vehículo en el que se movilizaba la coordinadora de una institución educativa de Ituango (Antioquia), soldados del Batallón de Infantería 10 Coronel Atanasio Girardot, en coordinación con la Policía, lograron rescatar a una persona que había sido secuestrada por dos hombres armados. El hecho ocurrió en la vía de ingreso al casco urbano del municipio.

De acuerdo con el informe del Ejército, los agresores abrieron fuego contra el vehículo de la funcionaria educativa. Las tropas de la Cuarta Brigada del Ejército reaccionaron de inmediato y desplegaron un operativo conjunto con la Policía para interceptar el automóvil en el que huían los atacantes.

Vínculos relacionados

Padre de Greeicy Rendón enfrenta investigación por secuestro y tortura en Antioquia
Nueva asonada al Ejército: 400 personas frustraron capturas contra Clan del Golfo en Antioquia
Los testimonios sobre falsos positivos que sembraron el horror en Antioquia

Minutos después, los uniformados lograron detener el vehículo, encontrando en su interior un revólver y cuatro teléfonos celulares. En la acción fueron capturados dos hombres. Durante la verificación, las autoridades establecieron que los sujetos mantenían retenida a una persona, quien había sido víctima de un intento de secuestro.

La víctima fue rescatada, ilesa y puesta bajo protección, mientras los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

Lea: Defensoría exige medidas urgentes para atender crisis humanitaria en Antioquia

El municipio de Ituango es considerado uno de los puntos más críticos del norte antioqueño, debido a la persistente presencia de estructuras armadas ilegales que se disputan el control de economías ilícitas y corredores estratégicos. En la zona operan grupos armados dedicados al narcotráfico y la extorsión, principalmente integrantes del Clan del Golfo y disidencias de las antiguas Farc.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.pl

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Ituango

Antioquia

Ejército

secuestro

operativo

 

Pablo Io hgul(93556)Hace 56 minutos
Si fue retenida contra su voluntad ya habia sido secuestrada no fue un intento de secuestro...a no ser que sea del ejercito y los "retengan comunalmente" en cuyo caso, no hay ningun crimen segun nuestro gobierno.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.