Persona iba secuestrada en carro desde el que atacaron a tiros a docente en Antioquia

En medio de un ataque contra un vehículo en el que se movilizaba la coordinadora de una institución educativa de Ituango (Antioquia), soldados del Batallón de Infantería 10 Coronel Atanasio Girardot, en coordinación con la Policía, lograron rescatar a una persona que había sido secuestrada por dos hombres armados. El hecho ocurrió en la vía de ingreso al casco urbano del municipio.

De acuerdo con el informe del Ejército, los agresores abrieron fuego contra el vehículo de la funcionaria educativa. Las tropas de la Cuarta Brigada del Ejército reaccionaron de inmediato y desplegaron un operativo conjunto con la Policía para interceptar el automóvil en el que huían los atacantes.

Minutos después, los uniformados lograron detener el vehículo, encontrando en su interior un revólver y cuatro teléfonos celulares. En la acción fueron capturados dos hombres. Durante la verificación, las autoridades establecieron que los sujetos mantenían retenida a una persona, quien había sido víctima de un intento de secuestro.

La víctima fue rescatada, ilesa y puesta bajo protección, mientras los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

El municipio de Ituango es considerado uno de los puntos más críticos del norte antioqueño, debido a la persistente presencia de estructuras armadas ilegales que se disputan el control de economías ilícitas y corredores estratégicos. En la zona operan grupos armados dedicados al narcotráfico y la extorsión, principalmente integrantes del Clan del Golfo y disidencias de las antiguas Farc.

