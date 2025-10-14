Logo El Espectador
Padre de Greeicy Rendón enfrenta investigación por secuestro y tortura en Antioquia

La Fiscalía investiga a Luis Alberto Rendón, padre de la artista caleña Greeicy Rendón, por su presunta participación en un caso de secuestro y tortura ocurrido en la finca de la cantante y su pareja, Mike Bahía, en Antioquia. El hombre no aceptó los cargos.

Redacción Judicial
14 de octubre de 2025 - 03:17 p. m.
uis Alberto Rendón habría contratado a cinco hombres para tomar represalias contra dos empleados de edad avanzada, a quienes señaló de estar involucrados en la desaparición de los bienes de su hija.
Foto: @greeicy
Luis Alberto Rendón, padre de la artista caleña Greeicy Rendón, fue capturado y se encuentra bajo medida de aseguramiento domiciliaria por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro simple y tortura. La Fiscalía General de la Nación lo investiga por hechos, al parecer, ocurridos en la finca de su hija y su yerno, el cantante Mike Bahía, ubicada en Rionegro (Antioquia).

Según el ente investigador, el 8 de mayo de 2023, mientras Greeicy Rendón y Mike Bahía se encontraban fuera del país por compromisos de agenda, su finca fue escenario de un robo en el que desaparecieron objetos de valor y una suma cercana a los COP 1.700 millones.

Tras el robo, Luis Alberto Rendón habría contratado a cinco hombres para tomar represalias contra dos empleados de edad avanzada, a quienes señaló de estar involucrados en la presunta pérdida de los bienes.

Con el propósito de obtener información, estas personas habrían sido sometidas a actos de violencia y tortura, entre ellos golpes con un martillo en los pies y en el pecho. Las autoridades fueron alertadas sobre el secuestro de ambos empleados luego de que un vigilante de la finca escuchara los gritos.

Los hombres, presuntamente contratados para cometer el delito, fueron capturados el mismo día de los hechos. Por su parte, Luis Alberto Rendón fue detenido en Cali (Valle del Cauca) y presentado ante las autoridades competernes en el departamento de Antioquia. El hombre no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Por Redacción Judicial

Alejandro Bonilla(18261)Hace 11 minutos
la mente paraca de nuestros nuevos ricos.
MARIA ESCORCIA(2246)Hace 20 minutos
Muchos pareciera que siguieran en la época de las cavernas, la evolución no les ha llegado. Siempre responden con violencia y aquí, el término correcto es torturas y contra personas de avanzada edad.
Noticioso(6975)Hace 24 minutos
El Regetón parece como el excremento y la moscas. Se atrae naturalmente con las prepagos, reinitas, traquetos, narcos y torturadores.
