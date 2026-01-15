Petro pidió explicaciones sobre donde están las millonarias sumas incautadas al narcotráfico

El presidente Gustavo Petro pidió, en medio del Consejo de Ministros, que el ministro de Justicia encargado, Andrés Idarrága, converse con la Fiscalía para esclarecer el paradero de la billonaria suma. Foto: Joel_Presidencia

En la noche del 14 de enero, el presidente Gustavo Petro lideró un consejo de ministros enfocado en el asunto del narcotráfico, las cifras de incautaciones de drogas y el panorama que Colombia le presentará al presidente Donald Trump, en su visita próxima a Estados Unidos. Durante la reunión, el jefe de Estado aseguró que la Fiscalía ha recuperado cerca de COP 6 billones en la lucha contra el narcotráfico, pero que no se sabe dónde está ese dinero.

El señalamiento del presidente Petro ocurrió luego de que el ministro de Defensa encargado, Javier Andrés Baquero Maldonado, expusiera que durante el gobierno de Petro se han mantenido afectaciones a las divisas de las estructuras de producción de coca de los grupos armados al margen de la ley. Es decir, que los operativos de las autoridades han permitido la incautación de cuantiosas sumas de dinero, relacionadas con el negocio de las drogas.

A renglón seguido, el mandatario habló sobre las incautaciones realizadas en aeropuertos y cuestionó: “¿Esa plata dónde está? ¿Cierto? Pues sí, porque de acuerdo con nuestras normas nacionales, esto tiene que ir de la Fiscalía a la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”.

Asimismo, Petro señaló que se trata de “más o menos COP 6 billones y medio de pesos, que hoy son de la Nación, pero están en manos de la Fiscalía. ¿Dónde está la plata?”. Además, indicó que verificar qué ha pasado con ess incautaciones y decomisos, así como la disposición de los recursos, es responsabilidad del ministro de Justicia encargado, Andrés Idarrága.

“Ministro de Justicia, es una responsabilidad suya. Necesitamos una conversación con la fiscal general de la Nación, que ya ha cambiado sus políticas, para saber dónde está esta plata, porque esta plata ya debería estar en el Tesoro Nacional, vía la SAE”, indicó el presidente. Agregó que con esa cantidad de dinero, Colombia podría pagar deudas a países como Estados Unidos.

Durante el Consejo de Ministros también se pronunció el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía, quien presentó un balance sobre las acciones contra el narcotráfico. El oficial dividió su análisis en dos segmentos. El primero, relacionado con el comportamiento temporal y geográfico de los cultivos ilícitos. Y el segundo, enfocado en los resultados de las operaciones adelantadas por la fuerza pública.

En el Consejo de Ministros, el general William Rincón Zambrano, director general de la @PoliciaColombia, dio un contexto global de la cocaína, donde explicó la problemática a nivel nacional y global.



Asimismo, el director de la Policía señaló que, en el contexto global, existen 316 millones de consumidores de drogas ilícitas, según un indicador de las Naciones Unidas correspondiente a 2023. También indicó que “de estos 316 millones, tenemos 28 millones de consumidores de cocaína; estas son cifras de 2025, también de las Naciones Unidas”. Pero aunque Colombia no es un actor importante en ese mapa de consumo, sí lo es en el de producción, con el primer lugar a nivel mundial, según las mismas cifras.

El general subrayó que el problema del narcotráfico y la producción de cocaína “no es solamente una responsabilidad colombiana o de los países productores, sino también de los países consumidores y, por supuesto, de aquellos que cumplen un rol de tránsito, en especial”. Concluyó señalando que el país está avanzando en controlar las cifras de cultivos de uso lícito y que, aunque en los últimos dos años no ha habido cifras de monitoreo internacional, las recopiladas por la Policía muestran un panorama completo.

