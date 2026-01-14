Tropas del Ejército fueron atacadas con drones cargados con explosivos en Chocó

El atentado habría sido perpetrado por miembros del Ejército de Liberación Nacional. Foto: REUTERS - © Jaime Saldarriaga / Reuters

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este miércoles 14 de enero, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Número 25, adscrito a la Décima Quinta Brigada del Ejército, fueron atacadas con drones equipados con explosivos. El atentado habría sido perpetrado por integrantes del frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Según las autoridades, el ataque ocurrió en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar (Chocó), “dejando como resultado un suboficial y nueve soldados heridos, quienes presentan lesiones y aturdimiento por esquirlas a causa de la explosión de un explosivo artesanal”.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.