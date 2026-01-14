Logo El Espectador
Tropas del Ejército fueron atacadas con drones cargados con explosivos en Chocó

El Ejército Nacional indicó que el atentado habría sido perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln), dejando un saldo de nueve soldados y un suboficial heridos. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
15 de enero de 2026 - 01:47 a. m.
El atentado habría sido perpetrado por miembros del Ejército de Liberación Nacional.
Foto: REUTERS - © Jaime Saldarriaga / Reuters
En la tarde de este miércoles 14 de enero, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Número 25, adscrito a la Décima Quinta Brigada del Ejército, fueron atacadas con drones equipados con explosivos. El atentado habría sido perpetrado por integrantes del frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Según las autoridades, el ataque ocurrió en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar (Chocó), “dejando como resultado un suboficial y nueve soldados heridos, quienes presentan lesiones y aturdimiento por esquirlas a causa de la explosión de un explosivo artesanal”.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

