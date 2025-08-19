No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Piden a la CIDH protección para la jueza que condenó a Álvaro Uribe a 12 años

El Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (FASOL) solicitó medidas cautelares para proteger la vida, integridad y libertad de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien estuvo a cargo de evaluar si el expresidente Álvaro Uribe Vélez era inocente o culpable por los delitos por los que ahora está condenado.

Redacción Judicial
19 de agosto de 2025 - 06:10 p. m.
Desde el juicio, la jueza Sandra Liliana Heredia, ha sido víctima de amenazas de muerte y presiones.
Desde el juicio, la jueza Sandra Liliana Heredia, ha sido víctima de amenazas de muerte y presiones.
Foto: El Espectador
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el 15 de agosto una solicitud del Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (FASOL) para que se otorguen medidas cautelares para la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. La solicitud busca proteger “la vida, integridad, libertad, intimidad, buen nombre, acceso a la justicia, la familia y el libre ejercicio de la profesión” de la jueza.

El pasado 28 de julio, la jueza Liliana Heredia presidió la audiencia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que fue hallado encontrado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Por esos delitos, el líder natural del Centro Democrático fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

Desde entonces, la togada “ha sido objeto de presiones, campaña estigmatizante y amenazas de muerte”, según el comunicado de FASOL. Asimismo, la fundación pretende informar a la sociedad sobre la violencia en contra del poder judicial en el país: “En los últimos tres años cada nueve días ha habido un ataque contra jueces, fiscales y empleados y ese contexto de barbarie creado por diferentes actores violento”.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

