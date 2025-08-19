Piden a la CIDH protección para la jueza que condenó a Álvaro Uribe a 12 años

Desde el juicio, la jueza Sandra Liliana Heredia, ha sido víctima de amenazas de muerte y presiones. Foto: El Espectador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el 15 de agosto una solicitud del Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (FASOL) para que se otorguen medidas cautelares para la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. La solicitud busca proteger “la vida, integridad, libertad, intimidad, buen nombre, acceso a la justicia, la familia y el libre ejercicio de la profesión” de la jueza.

El pasado 28 de julio, la jueza Liliana Heredia presidió la audiencia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que fue hallado encontrado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Por esos delitos, el líder natural del Centro Democrático fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

Desde entonces, la togada “ha sido objeto de presiones, campaña estigmatizante y amenazas de muerte”, según el comunicado de FASOL. Asimismo, la fundación pretende informar a la sociedad sobre la violencia en contra del poder judicial en el país: “En los últimos tres años cada nueve días ha habido un ataque contra jueces, fiscales y empleados y ese contexto de barbarie creado por diferentes actores violento”.

Noticia en desarrollo...

