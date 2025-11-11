Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Piden a la Procuraduría suspender al ministro Benedetti por comentarios sobre la magistrada Lombana

En un video publicado en redes sociales, el ministro de Interior, Armando Bendedetti, califica a la magistrada Cristina Lombana como una “demente, loca y delincuente”, luego de que, al parecer, ella ordenara un allanamiento a una de sus propiedades.

Redacción Judicial
11 de noviembre de 2025 - 06:18 p. m.
Armando Benedetti aseguró que su vivienda estaba siendo allanada, hecho que calificó como un “abuso de poder” por parte de la magistrada Cristina Lombana.
Armando Benedetti aseguró que su vivienda estaba siendo allanada, hecho que calificó como un “abuso de poder” por parte de la magistrada Cristina Lombana.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En medio del escándalo por las denuncias del ministro del Interior, Armando Benedetti, de un supuesto abuso de poder de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, en su contra, le pidieron a la Procuraduría que suspenda al alto funcionario por los términos en los que se expresó de la togada.

El exsecretario de Transparencia, Camilo Alberto Enciso Vanegas, fue quien hizo la petición al Ministerio Público, luego de que Benedetti calificara de “demente, loca y delincuente” a la magistrada Cristina Lombana.

Vínculos relacionados

Capturan a presunto líder de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo en Antioquia
Los casos judiciales que giran en torno a Juliana Guerrero y sus títulos académicos
Expresión “exceso de alcohol” se mantiene: Corte Constitucional tras resolver demanda

Lea: Ordenan atención humanitaria urgente para comunidades indígenas confinadas en Chocó

Según Enciso, su petición se fundamenta en que lo hecho por Benedetti afecta la separación de poderes y es, a su parecer, “obstrucción a la justicia”.

En sus redes sociales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que su vivienda estaba siendo allanada, hecho que calificó como un “abuso de poder” por parte de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de una investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025″, dijo el líder de cartera.

Le puede interesar: Operación militar contra Iván Mordisco en Guaviare deja al menos 19 muertos

En la solicitud de suspensión presentada por Camilo Alberto Enciso Vanegas, el abogado argumentó que el ministro del Interior, Armando Benedetti, utilizó expresiones “impropias de un servidor público, vulnerando el principio de independencia de la Rama Judicial y de colaboración armónica entre las ramas del poder público”.

Asimismo, Enciso Vanegas señaló que, en una entrevista concedida este 11 de noviembre a La W Radio, el ministro aseguró tener información interna y confidencial de la Corte Suprema de Justicia, la cual no es de carácter público y que, según explicó, “únicamente podría conocerse por filtraciones o canales indebidos”, lo que podría constituir una obstrucción a la justicia.

Lea también: Mindefensa sancionó a empresa estadounidense por incumplir contrato para reparar helicópteros

Además, el abogado advirtió que el cargo que ostenta Benedetti lo posiciona como un “interlocutor directo del Gobierno con otras ramas del poder público, por lo que su permanencia en el cargo podría influir indebidamente en funcionarios públicos, afectar la independencia judicial y facilitar presiones sobre quienes intervienen en el proceso”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Armando Benedetti

Procuraduría

Cristina Lombana

 

Julio César Otero(88143)Hace 18 minutos
Cuando matarife dejó de ser congresista, uno de sus muuuuchooooo procesos pasó a la Fiscalía, otros llevan décadas durmiendo el sueño de los justos y esta señora con incapacidad permanente que llegó a "magistrada" por influencia politiquera porque no se ganó ningún concurso se la tiene montada a este señor
Francisco Escobar G.(78033)Hace 30 minutos
Kid Benedetti, gran varón cuando se enfrenta a puños con una dama, empieza a ver cómo la justicia cojea, cojea...
Carlos Angarita(71824)Hace 32 minutos
Sin justificar ni defender a Benedetti, esa magistrada es una corrupta Uribestia.
micorriza(d243q)Hace 1 hora
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.