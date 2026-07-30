Piden a UNP asignar esquemas de protección a representantes tras atentado a Ariel Rodríguez Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Al despacho del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, llegó una solicitud urgente por parte del secretario general de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Sánchez Vásquez, para asignar de manera inmediata los esquemas de seguridad a varios representantes que, diez días después de posesionarse, aún no cuentan con ellos.

En una comunicación oficial dirigida a la UNP, Sánchez Vásquez expresó la preocupación de la Secretaría General por el deterioro de las condiciones de seguridad de los congresistas y luego del atentado contra la vivienda del representante Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán, en Norte de Santander. Ante este contexto, pidió la intervención urgente de la entidad para resolver los esquemas de protección pendientes.

La solicitud cobra mayor relevancia tras el ataque ocurrido en la noche del 29 de julio de 2026 contra la residencia del representante Rodríguez Beltrán, ubicada en el sector de La Floresta, en Los Patios (Norte de Santander). Al momento de los hechos, la esposa y los hijos del congresista se encontraban en la vivienda.

Según Sánchez Vásquez, este ataque no es un caso aislado, sino que se enmarca en un contexto nacional de creciente riesgo para quienes ejercen funciones legislativas. Por eso, calificó como inaceptable que otros representantes, pese a enfrentar niveles de riesgo similares o incluso mayores, sigan sin un esquema de protección asignado o cuenten con esquemas insuficientes frente a las amenazas que enfrentan.

Entre las peticiones puntuales, la Secretaría General pidió agilizar los estudios de nivel de riesgo que aún están pendientes para los congresistas sin esquema de protección y que, con base en esos resultados, se asignen los esquemas correspondientes, dando prioridad a quienes representan zonas con mayor exposición al peligro.

Otro de los puntos fue reforzar de forma prioritaria la seguridad del representante Rodríguez Beltrán y de su familia, teniendo en cuenta lo sucedido. Además, pidió a la UNP mantener informada a la Secretaría General sobre el avance de las solicitudes de protección radicadas por los representantes, incluyendo los tiempos estimados para darles respuesta.

El documento insiste en que los esquemas de protección, tanto los ya asignados como los que están en trámite, deben garantizar condiciones reales de seguridad para que los congresistas puedan ejercer su labor en todo el territorio nacional. La solicitud hace especial énfasis en las garantías de seguridad para la sesión del Congreso Pleno prevista para el 7 de agosto de 2026 en Cali, fecha en la que se posesionará como presidente Abelardo de la Espriella.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.