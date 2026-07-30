Secuestran a un patrullero de la Policía en zona rural de Nariño: esto se sabe Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

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La Policía Nacional confirmó el secuestro del patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido en una zona rural del departamento de Nariño, hecho que presuntamente habría sido perpetrado por integrantes de un grupo armado ilegal. La institución exigió su liberación inmediata y sana y salva.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, calificó el hecho como un “acto criminal que constituye una grave violación de los derechos humanos y una afrenta contra quienes dedican su vida a proteger a los colombianos”. Según explicó, la institución trabaja de manera coordinada con las Fuerzas Militares y demás autoridades para lograr el pronto regreso del uniformado junto a su familia y a la Policía.

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De acuerdo con el reporte oficial, el patrullero fue secuestrado en la tarde de este 30 de julio, cuando se movilizaba en un vehículo de transporte público con destino al municipio de Policarpa (Nariño), luego de asistir a una cita médica en la ciudad de Pasto.

Según la información preliminar, un grupo de hombres armados interceptó el vehículo y obligó a descender a todos los pasajeros. Tras verificar la identidad del patrullero, los responsables lo retuvieron y se lo llevaron con rumbo desconocido.

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Tan pronto se conocieron los hechos, la Policía Nacional, en articulación con el Gaula, las unidades de inteligencia, investigación criminal y demás autoridades competentes, inició las labores para ubicar al uniformado, garantizar su integridad y esclarecer lo sucedido.

La institución aseguró que mantiene desplegadas todas sus capacidades humanas, operativas, investigativas y de inteligencia para lograr la liberación del patrullero y llevar ante la justicia a los responsables de este hecho. Asimismo, hizo un llamado a sus captores para que respeten la vida y la integridad de Álvaro Jair Pístala Garrido y permitan su regreso a casa.

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Hasta el momento, aunque las autoridades no han atribuido el secuestro a ningún grupo armado en particular, en Nariño hacen presencia diversas estructuras armadas ilegales y organizaciones criminales que se disputan el control de corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico y otras economías ilícitas.

Entre estos grupos se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (Eln), varias disidencias de las antiguas Farc —como el Frente Franco Benavides y la Estructura Urías Rondón—, las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), así como redes de crimen organizado transnacional que mantienen alianzas con estructuras locales, entre ellas el Cartel de Sinaloa y Los Choneros, de Ecuador.

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