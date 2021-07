Piden investigar a Luis Castro, abogado que trabó caso contra Álvaro Uribe

“Se produjo una manifiesta dilación injustificada de esta actuación”, dijo la jueza 28 de conocimiento de Bogotá al compulsar copias disciplinarias para que se investigue al abogado Luis Alfredo Castro Barón. Se trata de un abogado que asegura representar a una víctima de desaparición forzada y que pidió ser reconocido como víctima en la audiencia en la que la Fiscalía leería el escrito de solicitud de preclusión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La jueza tuvo que sacarlo de la audiencia por la negativa del abogado a salirse.

“Por secretaría, por favor, le apagamos el micrófono y continuamos con el trámite de la diligencia”, dijo la jueza del caso Uribe luego de compulsarle copias ante la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá al abogado Luis Alfredo Castro. El abogado asegura representar al sacerdote jesuita Abel de Jesús Barahona Castro, desaparecido desde 1996. La jueza le negó la calidad de víctima desde el 6 de julio, y por escrito, pues el poder que allegó el abogado tiene más de 25 años y porque a todas luces los hechos que rodearon la desaparición del sacerdote no tienen relación con el presunto fraude procesal y soborno por el que es investigado Álvaro Uribe.

Desde el 6 de abril, todas las partes del proceso estaban citadas para que la Fiscalía pudiera leer su solicitud de preclusión. Es decir, sus argumentos para concluir que la justicia debería archivar la investigación contra el expresidente Uribe, proceso que nació en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y que pasó al despacho del fiscal Gabriel Jaimes cuando el líder del Centro Democrático renunció al Senado. No obstante, ese día, Deyanira Gómez, exesposa del testigo clave en el caso Juan Monsalve; y el periodista Gonzalo Guillén pidieron ser reconocidos como víctimas.

Luego de varios recursos, la médico Gómez terminó siendo reconocida como víctima y el periodista Guillén no. Y, mientras la jueza 28 programaba una nueva audiencia para que la Fiscalía pudiera leer su solicitud de preclusión, llegó a su despacho la solicitud del abogado Luis Alfredo Castro de ser reconocido como víctima. Tras negarla el 6 de julio, el abogado interpuso una tutela y en audiencia del pasado 22 de julio la Procuraduría pidió anular todo lo actuado para que el abogado Castro pudiera sustentar de manera verbal por qué quiere intervenir en el proceso.

La jueza negó esa nulidad, pero le concedió el espacio al abogado para que sustentara de manera verbal su solicitud. “El despacho no observa la vulneración concreta de derechos fundamentales y el representante de la Procuraduría no cumplió con la carga argumentativa para sustentar su solicitud”, dijo la funcionaria judicial. Luego, le concedió la palabra a todas las partes, ante lo cual el abogado Luis Alfredo Castro aprovechó para apelar esa decisión. Tras darle la palabra, nuevamente, a todas las partes, la jueza le hizo saber al abogado Castro que el recurso que procedía no era la apelación sino la reposición.

El abogado Castro, entonces, presentó recurso de reposición, que de nuevo le ue negado. “Debe aclarar el despacho que en ningún momento se negó el reconocimiento de víctima, sino que no procedía la nulidad como remedio extremo, pero sí se revocó la decisión del auto del 6 de julio de 2021 que le negó tal calidad. En esas condiciones, el ataque del recurrente debía estar encaminado a la decisión que negó la nulidad, pero esta decisión no fue atacada. Hubo una confusión en los argumentos. Los argumentos son incongruentes”, dijo la jueza.

Una vez dio a conocer esta nueva decisión le dio la palabra al abogado Luis Alfredo Castro para que dijera por qué consideraba que debía ser reconocido como víctima. Pero el abogado dijo que no tenía garantías y que desistía de su solicitud. La jueza, entonces, dijo que “se le han brindado todas la garantías, se le ha dado el uso de la palabra y, por el contrario, manifiesta que se ve presionado para retirar su solicitud”. Ante esto, decidió compulsarle copias para que sean jueces disciplinarios los que investiguen las actuaciones del abogado Castro en el proceso contra Uribe.

Por qué es investigado Uribe

Álvaro Uribe es investigado porque, supuestamente, a través de terceros como su exabogado Diego Cadena y el excongresista Álvaro Hernán Prada, habría presionado a testigos para que cambiaran sus dichos sobre posibles relaciones del expresidente con grupos paramilitares. Testigos como Juan Guillermo Monsalve recibieron visitas personales de Cadena en la cárcel y otros, como el exparamilitar Carlos Enrique Vélez recibieron dineros que la justicia está pendiente de definir si fueron sobornos o, como ha dicho Cadena, se trató de “ayudas humanitarias”. La Fiscalía considera que sí se cometieron delitos, pero no por parte de Uribe.