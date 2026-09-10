Plan piloto para fumigación aérea de coca iniciará en Putumayo con dos avionetas

«La Dirección de Antinarcoticos, en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, desarrollará en el departamento de Putumayo un plan piloto de aspersión aérea, concebido como una fase experimental , controlada, limitada, temporal y evaluable», se…

El plan piloto para iniciar con la fumigación aérea de cultivos de coca iniciará en el departamento de Putumayo. Así lo confirmó la Policía Nacional a través de un comunicado emitido este 10 de septiembre, en el que señalaron que para el desarrollo de esta actividad se cuenta con dos aeronaves AT – 802.

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«La Dirección de Antinarcoticos, en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, desarrollará en el departamento de Putumayo un plan piloto de aspersión aérea, concebido como una fase experimental , controlada, limitada, temporal y evaluable», se lee en el comunicado.

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Según detalló la Policía Nacional, este proyecto “permitirá generar información técnica y científica que contribuya a determinar la pertinencia de la aplicación de glufosinato de amonio mediante aspersión aérea, conforme a los resultados obtenidos durante el proyecto piloto”.

Sin embargo, el documento de la Policía señaló que el plan contempla ciertos criterios y restricciones, por lo que no serán incluidas en la fumigación las áreas que presenten “condiciones especiales”, como comunidades afrodescendientes, territorios colectivos y demás grupos sujetos a especial protección.

Además, se contempla la exclusión de zonas de protección ambiental y áreas protegidas, así como de aquellas asociadas con fuentes hídricas, ríos y demás áreas ambientales “sensibles”. También quedarán excluidos “aquellos territorios que, de acuerdo con la normatividad vigente y los estudios técnicos correspondientes, deban ser objeto de exclusión”.

En el documento, la entidad aseguró que esta fase experimental no constituye la reanudación, adopción ni autorización de un programa de aspersión aérea, “sino un ejercicio piloto sujeto a evaluación científica, técnica, ambiental y operacional, cumpliendo a cabalidad con lo ordenado por la Corte Constitucional a través de sus sentencias”.

El pasado 9 de septiembre, el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó poner en marcha, de manera provisional, la estrategia con glufosinato de amonio a través de la Resolución 7 de 2026. El documento, conocido por Valora Analitik, tiene fecha del pasado 18 de agosto y fue publicado en el Diario Oficial este martes 8 de septiembre.

El Consejo Nacional de Estupefacientes fue enfático en que el objetivo es obtener evidencia científica sobre su uso, pero aclaró que esto no significa una reanudación definitiva de la aspersión. Tras finalizar el plan piloto, se deberá presentar un informe para que el Gobierno autorice o suspenda definitivamente el programa de fumigación aérea de cultivos de coca.

La decisión se da luego de que, el pasado 28 de agosto, y tras 11 años de que Colombia le cerrara la puerta a la fumigación aérea con glifosato, el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidiera reabrirla. Esto, a través de un decreto con el que el Ejecutivo derogó la resolución que, desde 2015, mantenía suspendida esta herramienta de erradicación de cultivos ilícitos de coca.

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