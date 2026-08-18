Policía abre investigación interna tras video de Yeferson Cossio con un arma de dotación Foto: Archivo Particular

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La Policía Nacional anunció la apertura de una investigación interna tras la divulgación de un video en redes sociales en el que se ve al influencer y creador de contenido Yeferson Cossio manipulando un arma de dotación. A través de un comunicado, la institución señaló que tras conocer los videos, se iniciaron las verificaciones correspondientes.

En ese contexto, la Policía detalló que, según la información preliminar, los hechos habrían ocurrido en un hotel de Quibdó, donde un auxiliar de la institución, que se encontraba prestando servicio de vigilancia, presuntamente permitió que el creador de contenido tuviera contacto y manipulara el arma.

“En el video se observa la presencia de uniformados que se encontraban en el lugar de los hechos, circunstancia que también será objeto de verificación dentro de las actuaciones internas adelantadas por la Institución”, agregó la Policía.

Dentro de las indagaciones, la Policía busca establecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades por el presunto incumplimiento de los protocolos para la custodia y el manejo del armamento de dotación oficial.

“Las armas de dotación son elementos de uso exclusivo del personal autorizado y que existen estrictos procedimientos para garantizar su control, seguridad y adecuada utilización, los cuales deben ser observados de manera permanente por todos los integrantes de la Policía Nacional” concluye el comunicado.

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