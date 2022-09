Policía denunció a senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, por injuria y calumnia

En video quedó grabado insultando a miembros de la Policía Foto: Twi

“Hay que mostrarle a Colombia que aquí hay unos ladrones atracadores”. Esas fueron las palabras que usó el senador por el Pacto Histórico, Alex Flórez, en contra de varios uniformados de la Policía en Cartagena. Las muestras de agresividad del congresista se conocieron este viernes a través de videos que circulan en redes sociales en los que se le ve en aparente estado de ebriedad.

Los hechos, según la Policía, ocurrieron a las 4:00 de la mañana de este viernes cuando se presentó un incidente en un hotel de Bocagrande. Lo que se conoce es que el senador intentó ingresar con una acompañante sin realizar el registro en el establecimiento lo cual generó molestia en los administradores y generó que miembros de la Policía llegaran al lugar.

“Tras recibir el llamado a través de la línea 123, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena acudieron al lugar y fueron recibidos con improperios, insultos y señalamientos por parte del senador, ante lo cual se procedió a dejar el procedimiento registrado en material fílmico y aplicar la orden de comparendo”, dijo la institución a través de un comunicado.

Por estos hechos, el senador deberá enfrentar una denuncia por el delito de injuria y calumnia que presentaron los uniformados. “Hay improperios, hay descalificaciones y señalamientos contra el personal uniformado motivo por el cual después de que esta persona intenta acercarse mucho más al uniformado se instauró la denuncia por todos los señalamientos que se hicieron allí y por el irrespeto como tal con palabras soeces contra el uniformado”, dijo el general Alejandro Zapata, comandante de Policía de Bocagrande.

Lo que dijo Flórez

El senador Flórez quien señaló a los uniformados de ser “violadores de derechos humanos” y catalogó a los policías como “irrespetuosos” con la comunidad de Cartagena, en entrevista con Blu Radio, reiteró que no entendía cuál era el problema con lo que pasó y prefirió arremeter nuevamente contra los uniformados. “Lamentablemente hay miembros de la Fuerza Pública que se comportan de una manera bastante triste. Por el hecho de ser congresista o senador no estoy dispuesto a guardar silencio ante este tipo de cosas y discusiones”, dijo.

A su juicio, lo que ocurrió fue una “discusión bastante caldeada en un momento de tragos”, que no merecía tener tanta trascendencia. “Tuvimos un momento salidos de los papeles, pero no le voy a dar la amplitud que pretenden. Por supuesto que no por ser senador me desprendo de mi humanidad. No me voy a disculpar por algo que corresponde a la naturaleza de cada uno. Sencillamente no me gustó la forma, hay situaciones con las que no coordino y le reclamé de manera airada a algunos miembros”, aseveró.

El congresista resaltó que no abusó en ningún momento del policía. Y pese a que dijo que no ofrecería excusas, a través de un comunicado resaltó: “Ofrezco mis disculpas a empleados y huéspedes del Hotel Caribe, la Policía Nacional y la ciudadanía por mi lamentable comportamiento. No hay nada que lo justifique. De nosotros se espera lo mejor, reconozco que debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio. No volverá ocurrir”, manifestó.

Esta no es la primera vez que Flórez se ve inmerso en situaciones de este tipo. Mientras hizo campaña para llegar al Congreso, también se conoció un video en el que actuó de forma brusca contra la hoy representante del Pacto Histórico, Susana Gómez (Boreal). En la grabación se vio cómo ambos estaban en una tarima con el hoy presidente Gustavo Petro, pero Flórez intentaba sacar a la música del espacio.

Además, en noviembre de 2021, también se conoció que enfrentó un proceso de injuria y calumnia por “vulnerar la integridad moral” a través de Twitter al exsenador Álvaro Uribe.

