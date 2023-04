Por abuso a una menor y mujer con discapacidad, condenan a médico de Medicina Legal

Los hechos ocurrieron en Villavicencio.

Veintidós años de prisión deberá purgar el médico de Medicina Legal, con sede en Villavicencio, Johan Arnobi Salgado por el delito de acceso carnal abusivo con persona incapaz de resistir. La decisión es del Tribunal Superior de Villavicencio que resolvió el recurso de apelación que presentaron la Fiscalía y los representantes de las víctimas al conocer que, en fallo de primera instancia, el médico resultó absuelto por los hechos que cometió en contra de una menor de 13 años y una mujer discapacitada.

Los hechos por los que fue condenado Salgado se remontan al 15 y 21 febrero de 2017, cuando accedió sexualmente a una menor de 13 años mientras le practicaba un examen sexocológico que fue requerido por una autoridad porque, al parecer, la niña había sido víctima de abuso sexual. Lo que en su momento dijo el ente acusador, basado en el testimonio de la menor, es que el médico cometió conductas reprochables mientras le realizaba el examen. La niña relató que Salgado le hizo tocamientos.

“Me comenzó a tocar la vagina y me hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados y me tocaba el clítoris y me introdujo el dedo y me decía -que si le dolía- y yo le decía que si me dolía y me volvía a preguntar si sentía, si sentía placer y yo le decía que no y me decía cuente la verdad esto queda entre nosotros”, fue el testimonio que recolectó la Fiscalía y con el que apuntó a que Salgado debía ser condenado.

Para la Fiscalía esa conducta fue irregular porque no correspondía a un entorno profesional, por el contrario, evidenciaba “un ánimo libidinoso”. En el segundo caso, el médico también accedió sexualmente a una mujer con discapacidad cognitiva. Aprovechó su autoridad como médico de la IPS Los Pinos y la puso en estado de indefensión para accederla vaginalmente con su miembro viril.

El médico fue capturado casi un mes después de ocurridos los hechos. Le imputaron cargos que no aceptó y fue privado de su libertad. Sin embargo, un mes después quedó libre por petición elevada ante un juzgado. El proceso judicial en su contra continuó y, el 23 de abril de 2019, fue absuelto por un juzgado de Villavicencio. La decisión fue apelada y terminó en la sentencia que se conoció durante los últimos días.

El Tribunal de Villavicencio le dio la razón a las víctimas. “Johan Arnobi Salgado Vela era conocedor que, dada su calidad de integrante de la aludida entidad del Estado, las funciones por él desempeñadas necesariamente debían circunscribirse a los imperativos mandatos de moralidad, responsabilidad y transparencia que se demandan de los servidores públicos”, dijo la corporación.

Reprochó que con su actuar, Salgado generó un daño en las dos mujeres porque confiaban en la labor que adelanta no solo la entidad a la que pertenecía el médico, sino en su ética profesional. Resaltó que el “lenguaje lujurioso” que tuvo con la menor la ubicó en una situación de mayor vulnerabilidad. Sobre Salgado se libró orden de captura y se negó el beneficio de casa por cárcel.

