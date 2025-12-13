Ataque con explosivos afectó la vía Manizales–Medellín: concesión habilitó paso a un carril

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, en el Puente Guavita, en Arquía (Caldas). Foto: Archivo Particular

Este sábado, 13 de diciembre, se registró la detonación de un artefacto explosivo instalado en el Puente Guavita, en Arquía (Caldas), vía que conecta a Manizales (Caldas) con Medellín (Antioquia). El hecho ocurrió en horas de la madrugada.

A través de redes sociales, la concesión Pacífico Tres informó que, inicialmente, se ordenó el cierre total de la vía. No obstante, hacia las 10:00 a.m., fue habilitado el paso a un carril con de pare y siga. El alcalde de Supía (Caldas), Héctor Mauricio Torres Álvarez, dijo al medio La Patria que se adelanta una inspección a la infraestructura para establecer los daños ocasionados.

Luego de las revisiones técnicas por parte de la Concesionaria Pacífico Tres y acompañamiento del Ejército y la Policía, se habilita paso vehicular a un carril con… pic.twitter.com/2LJgv02lTF — Pacífico Tres (@PacificoTres) December 13, 2025

El pasado 9 de diciembre se registraron dos ataques con explosivos en menos de 24 horas en el departamento de Antioquia. El primero ocurrió en el peaje Palo Cabildo, en la vía que comunica a Copacabana con Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con reportes preliminares, hombres que aseguraron pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN) obligaron a los trabajadores a abandonar la caseta antes de activar un artefacto que destruyó parte de la infraestructura.

Ese mismo día, hacia las 6:00 p.m., se registró una segunda explosión en el peaje de Copacabana, ubicado en la autopista Medellín–Bogotá. Las primeras pesquisas indicaron que uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte realizaban una inspección a un vehículo cuando sus dos ocupantes, presuntamente, manipularon un artefacto explosivo que detonó.

“Por la explosión, los dos ocupantes del vehículo fallecieron. Así mismo, nuestros dos profesionales de Policía resultaron levemente lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial”, señaló la Policía Nacional.

