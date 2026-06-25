Por duda, Corte Suprema absuelve al excongresista Carlos Cuenca Chaux en caso por corrupción

Carlos Cuenca Chaux, representante a la Cámara. Congreso de La República, Instalación periodo 2019-2020 Foto: El Espectador - Óscar Pérez

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El caso por corrupción en contra del excongresista de Cambio Radical Carlos Cuenca Chaux acaba de tener un nuevo giro. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió al político del delito de corrupción al sufragante, por el que había sido condenado en enero de 2025 a siete años y medio de prisión domiciliaria. De manera unánime, la sala determinó que no había total credibilidad sobre quien lo denunció, así como de las pruebas presentadas en el caso, lo que dejaba dudas en el proceso.

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En enero del año pasado, la Sala de Primera Instancia del alto tribunal determinó que Cuenca Chaux era responsable de ofrecer y entregar bultos de cemento y tejas de zinc en el departamento de Guainía a cambio de votos para su campaña a la Cámara baja en 2014. Para llegar a esta conclusión, la Corte tuvo en cuenta testimonios, fotografías y otros documentos para confirmar que las promesas y entregas se realizaron en el contexto electoral. Sin embargo, en una nueva revisión, quedaron dudas de la veracidad de los elementos aportados.

Para la Sala Penal, Miller Garrido, quien dio inicio al proceso en contra del político de Cambio Radical, no era un testigo confiable debido a sus múltiples contradicciones y su retractación final, donde afirmó haber actuado bajo influencia de opositores políticos de Cuenca Chaux. “Lo primero que debe advertir la Corte es que Miller Garrido no es un testigo creíble. Sus ambivalencias fueron notorias, tanto al momento de impetrar la denuncia, como las supuestas presiones y, finalmente, cuando decidió retractarse de los hechos”.

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El alto tribunal también señaló que había la posibilidad de que el caso en contra del excongresista fuera una retaliación política originada por opositores de Cuenca Chaux. Para la Corte, esa teoría que manejó la defensa “sí genera, por lo menos, un manto de duda sobre el origen de los medios probatorios que fundamentaron el juicio de responsabilidad”. Asimismo, que “la hipótesis de un supuesto complot orquestado por los contradictores políticos del acusado no puede descartarse de tajo”.

De la misma manera, la decisión de la Sala Penal señala que “fue Garrido Pacheco quien escogió a los testigos que finalmente fundamentaron la declaración de responsabilidad y no la autoridad instructora. Ese aspecto, en principio, les resta valor a los testigos de cargo”. Asimismo, en la decisión se resalta que uno de los testigos “adujo que Miller Garrido le ofreció COP 40.000 ‘para que dijera la verdad de que había recibido cemento’”.

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En su análisis, la Corte también tuvo en cuenta las pruebas de las supuestas entregas de los materiales en establecimientos de comercio. “Los depósitos de materiales que suministran esos insumos en Inírida a los que se atribuyó la conducta, negaron haberlo hecho”, se lee en la decisión. Por otra parte, se analizaron las supuestas reuniones políticas que se tuvieron para acordar la entrega de materiales. Algunos de los asistentes “aseguraron que no advirtieron ningún ofrecimiento de parte del procesado ‘él en ningún momento dijo que iba a dar tejas, que iba a dar zinc’”.

Al revisar todas las pruebas, la Sala Penal determinó que “las anteriores circunstancias abren espacio a la existencia de duda razonable sobre la responsabilidad penal del procesado”. Por eso, decidieron “absolver, por duda, a Cuenca Chaux del delito de corrupción de sufragante agravado que le fue atribuido en la acusación".

La investigación que se quedó corta apuntaba a que Cuenca Chaux, durante su campaña para las elecciones de 2014, organizó una reunión el 1 de marzo de ese año en la vivienda de Cecilia Pacheco Cabria, en el barrio La Esperanza, de Inírida, capital del departamento de Guainía. En el encuentro, el entonces candidato supuestamente ofreció los elementos de construcción a cambio de que algunas personas votaran por él para representante a la Cámara. El ofrecimiento supuestamente se había materializado con la distribución de los materiales prometidos en dos establecimientos locales: la Comercializadora Castillo y el Depósito Rivera.

Durante el juicio, la defensa del congresista intentó desacreditar las pruebas presentadas, señalando contradicciones en los testimonios de la familia y sugiriendo que las denuncias responden a intereses políticos de sus opositores. Sin embargo, en su momento la Sala Especial de Primera Instancia del tribunal dijo que había consistencia en las pruebas recabadas, incluyendo las mencionadas fotos y documentos que confirmaron la entrega de los materiales prometidos a los votantes. La estrategia de Cuenca Chaux para defenderse incluyó, además, desmentir la fecha exacta de la reunión, señalando que ocurrió 14 o 15 días antes del 1 de marzo de 2014, fecha que señalaron los testigos.

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