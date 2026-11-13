"Por favor, no hagan un rescate militar": subteniente Pantoja, secuestrada por el Eln

A través de un video que fue entregado por el Eln como prueba de supervivencia, la subteniente María Camila Pantoja le envió un mensaje a su familia y al presidente Abelardo de la Espriella. En la grabación que fue difundida en redes sociales, Pantoja señala que está bien de salud y pide que no la olviden. Asimismo, pide que para su rescate se priorice la ayuda humanitaria. La subteniente del Ejército Nacional lleva 14 días secuestrada. Fue interceptada por miembros de esa guerrilla en Saravena, Arauca, el pasado 4 de noviembre.

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"Quiero decirles que me encuentro bien y que los amo con todo mi ser y que si volverá a nacer sería feliz de estar con ustedes, mis padres y hermanos. Me faltaron las palabras para decirles todo el amor que siento por ustedes, les agradezco por cada cosa que me enseñaron, cada momento a su lado y por tanto amor. No me olviden. Solo puedo decirles que los amo", dijo María Camila Pantoja en el video.

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Y agregó un mensaje para el gobierno: "Al presidente y al ministro, por favor no hagan un rescate militar sino todo por ayuda humanitaria. Se los pido".

El pasado 12 de noviembre, el Frente de Guerra Oriental del Eln entregó pruebas de supervivencia de la subteniente del Ejército Nacional. En un video difundido en redes sociales, uno de los guerrilleros entrega un paquete con las pruebas de vida. "Ante la Cruz Roja, el frente de guerra oriental hace entrega de la prueba de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja. Es una carta de puño y letra, y hay un video", señaló el miembro del Eln.

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El pasado 5 de noviembre, el grupo armado ilegal se atribuyó el secuestro. A pesar de ser los responsables del plagio y de la seguridad de la uniformada, en su mensaje atribuyeron a las fuerzas militares las posibles consecuencias de cualquier intento de rescate “que ponga en riesgo su vida”. El Eln también envió un mensaje a la familia de la subteniente Pantoja Hernández, diciendo que el secuestro haría parte de los “riesgos de la guerra que a diario vive el país, que María Camila se encuentra bien y que se le respetarán sus derechos de acuerdo con las realidades de la guerra que vive la región”.

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