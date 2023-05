Por improcedente Fiscalía niega recusación de Nicolás Petro al fiscal Barbosa

Gustavo Petro y Francia Márquez discurso al conocer resultados primera vuelta Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Por improcedente el fiscal Francisco Barbosa no aceptó la recusación que presentaron los abogados de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, en su contra. En un documento de 38 páginas, los abogados defensores solicitaban que su investigación, por un presunto lavado de activos, sea asignada a un fiscal independiente, es decir, que no haga parte de la Fiscalía General. Lo anterior porque, según ellos, su cliente no tiene garantías mientras su proceso judicial esté en manos de cualquier funcionario de la administración de Francisco Barbosa. En consecuencia, la actuación fue remitida a la Corte Suprema de Justicia.

Entre los argumentos que conllevaron a negar la recusación, según explico la Fiscalía, están que el fiscal, Francisco Barbosa, no es el fiscal a cargo de la indagación que existe en contra del hijo del presidente; la Constitución y la ley garantizan la autonomía y la independencia de los fiscales en la toma de sus decisiones; y los impedimentos no son institucionales, sino de funcionarios judiciales concretos.

La recusación presentada por los apoderados de Nicolas Petro argumentaba que este se encuentra en riesgo, pues el 7 de mayo de 2023, “el fiscal Barbosa señaló que se sentía orgulloso de haber librado capturas y persecuciones contra criminales y haber logrado condenas, con lo cual alude e intimida a la familia Petro, “haciendo referencias a capturas, condenas e implacables persecuciones, en casos que nada tienen que ver con este; lo cual demuestra un sesgo personal y político. Igualmente, en la entrevista en la W Radio, el 6 de mayo de 2023, por fuera de todo contexto y sin relación con la entrevista, el fiscal Barbosa se mostró intimidante con la investigación contra Nicolás Petro”.

Dentro de la recusación los abogados de Nicolás Petro también señalaron que de la investigación que adelanta la Fiscalía se han adelantado más de seis audiencias “sin que se nos haya notificado para participar de las mismas y ejercer el derecho de defensa y contradicción. Lo anterior es grave, si se tiene en cuenta que a la Fiscalía allegamos poder de Nicolás Petro, previo a la realización de las mencionadas audiencias”.

Esta recusación fue presentada días después de que el presidente Petro y el fiscal Barbosa protagonizaron un fuerte rifirrafe luego de que el primero le pidiera públicamente al segundo investigar a un destacado miembro del ente investigador: el fiscal Daniel Hernández quien, según una publicación compartida por el primer mandatario, habría beneficiado judicialmente a miembros del Clan del Golfo, acusación que es negada totalmente tanto por el fiscal Barbosa como Hernández.

Nicolas Petro está siendo investigado por la Fiscalía porque presuntamente le recibió millonarias sumas de dineros a personas que en el pasado estuvieron o están enredados con la justicia: el cuestionado empresario el turco Hilsaca y el exnarcotraficante el Hombre Malboro. Esto para financiar la campaña presidencial de 2022, pero que finalmente no habrían entrado.

