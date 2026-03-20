Por primera vez conformarán listas exclusivas de mujeres para magistraturas en Corte Suprema

Estas vacantes corresponden a la Sala Especial de Primera Instancia y a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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Hasta este 20 de marzo estarán abiertas las convocatorias del Consejo Superior de la Judicatura para siete vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Aunque las convocatorias son mixtas, también se conformarán listas integradas exclusivamente por mujeres.

Las vacantes están distribuidas en dos cupos para la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, correspondientes a las vacantes que dejarán los magistrados Ariel Augusto Rojas y Jorge Emilio Caldas Vera.

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Asimismo, se ofertan cinco cupos en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, correspondientes a las vacantes que dejarán la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez y los magistrados Héctor Javier Alarcón Granobles, Francisco Javier Farfán Molina, César Augusto Reyes Medina y Marco Rueda Soto.

Estas serán las primeras listas integradas únicamente por mujeres para aspirar a cargos de magistradas de las altas cortes. La intención, según le dijeron fuentes del Consejo Superior de la Judicatura a este diario, es incentivar la participación de las mujeres y garantizar la paridad de género, por lo menos, durante el comienzo del proceso. Históricamente tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia han tenido mayoría de hombres. Recientemente, la Corte Constitucional, que se había destacado por mantener la paridad de género en los últimos años, pasó, en 2025, a ser también mayoritariamente de hombres.

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Así se materializó, por ejemplo, con la llegada de Carlos Camargo Assis a la Corte Constitucional en septiembre de 2025. Con esta elección, el alto tribunal perdió la paridad de género que había caracterizado su conformación en los últimos años, lo que generó ruido político en medio de momentos decisivos sobre grandes expedientes relacionados con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La exmagistrada y decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Cristina Pardo Schlesinger, dialogó con El Espectador el pasado 7 de septiembre, al momento de la llegada de Camargo Assis a la alta corte y señaló que es “algo grave” que el tribunal vuelva a épocas en las que la brecha de género era amplia. Además, consideró que “la Corte Suprema de Justicia (que elaboró la terna) ha debido tomarse ese asunto más en serio”.

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Asimismo, este diario consultó a algunas investigadoras tras la llegada del magistrado a la Corte, como la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y experta en brechas de género en el sistema judicial, María Adelaida Ceballos. La docente señaló que era política y éticamente necesario, e incluso urgente, incluir a otra mujer en la Corte para recuperar esa paridad parcial, puesto que, con la llegada de Camargo Assis, la balanza en el alto tribunal quedó en seis hombres y solo tres mujeres.

Para Adelaida Ceballos, la legitimidad o la confianza en las instituciones “se ven golpeadas cuando son percibidas como fortines de grupos privilegiados o de los históricamente beneficiados en el acceso a esos escenarios. Por ejemplo, tanto hombres como mujeres, percibimos que lo que cuenta no es tanto el mérito y la igualdad, sino otras cartas, digamos, de índole casi que netamente política”.

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