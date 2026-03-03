Predio que fue del narcotráfico será el primer Centro de Emergencia del ICBF en Urabá

El centro llevará el nombre de La Casa de la Esperanza. Foto: ICBF

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) destinó una vivienda para la creación del primer Centro de Emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Urabá antioqueño. El centro, que llevará el nombre de La Casa de la Esperanza, brindará atención a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como a menores en situación de riesgo.

Según indicó la SAE, el inmueble que ahora está destinado a los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) “cuenta con un avalúo catastral superior a los COP 73 millones y hace parte del proceso de transformación social de bienes que anteriormente estuvieron vinculados a economías ilícitas”.

Por su parte, el ICBF realizó una inversión superior a los COP 150 millones en obras y dotación para la adecuación y puesta en funcionamiento del lugar, “garantizando condiciones dignas y atención especializada para los menores de edad”.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, indicó que el centro facilitará la acogida inmediata a niños y niñas migrantes sin protección o acompañamiento: “Hemos encontrado, en este lapso, más de 100 niños y niñas migrantes que han transitado solos la ruta de migración. Ahora, con esta casa van a tener un lugar seguro”.

Asimismo, la directora para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE, Catalina Serrano, señaló: “Hoy los bienes del narcotráfico han sido recuperados para restablecer la sociedad y los derechos de los niños”.

Además, Serrano agregó que “está en cabeza de nosotros, como directivos de las instituciones, seguir acompañando y logrando que estos inmuebles no hagan parte de usos ilícitos”, y explicó que buscan que las propiedades administradas por la entidad se pongan al servicio de la niñez y de quienes realmente lo necesitan.

