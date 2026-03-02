A la cárcel dos hombres señalados de liderar asonadas contra la fuerza pública en Cauca

Los hombres fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas. (Imagen de referencia). Foto: Archivo particular

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas, a Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena. Ambos son señalados por presuntamente participar en tres asonadas contra integrantes de la fuerza pública, ocurridos entre marzo y septiembre de 2025 en Argelia y El Tambo (Cauca).

Según indicó la Fiscalía General de la Nación, estas personas se habrían articulado con la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”, “con el propósito de movilizar y persuadir a civiles para que retuvieran ilegalmente a uniformados que cumplían actividades operacionales en la zona”.

El ente investigador señala que el primer hecho ocurrió entre el 6 y 8 de marzo de 2025 en el corregimiento de El Plateado, en que el que se involucró un total de 28 policías. En cuanto al segundo hecho, este se registró en junio de el mismo año y fue dirigido contra 57 militares que fueron llevados a la fuerza de la vereda La Hacienda al sector Fondas, en El Tambo.

El tercer hecho delictivo ocurrió entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025, en el cerro El Tigre, ubicado en el corregimiento de Honduras, donde 72 militares fueron retenidos. La Fiscalía señaló que tanto Galvis Plaza como Giraldo Mena habrían cumplido roles de dirección, coordinación y negociación en los hechos criminales.

Asimismo, el ente investigador los señala de haber dado instrucciones para mantener a los funcionarios en cautiverio y “posteriormente sostener diálogos con entidades estatales para que brindaran concesiones al grupo armado ilegal Carlos Patiño y así concretar las liberaciones”.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía presentó a ambos hombres ante un juez penal de control de garantías. Galvis Plaza y Giraldo Mena no aceptaron los cargos y, por decisión del despacho, se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

