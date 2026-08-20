Presidente Abelardo de la Espriella tiene nueva cúpula militar: estos son sus perfiles

El mandatario dio a conocer quiénes serán los comandantes de las Fuerzas Militares del país para iniciar su mandato. Acá sus nombres. Foto: Presidencia de la República

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Uno de los anuncios más esperados desde que Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente de la República el pasado 7 de agosto era quiénes iban a ser sus hombres de confianza para llevar las riendas de las Fuerzas Militares durante, por lo menos, el inicio de su mandato.

Sobre el mediodía de este jueves 20 de agosto el jefe de Estado entregó los nombres de los comandantes que liderarán la ofensiva militar contra grupos militares que prometió desde campaña. Esta es la nueva cúpula:

Erick Rodríguez Aparicio, comandante de las Fuerzas Militares

Oriundo de Bucaramanga, Rodríguez Aparicio cursó el bachillerato en el Instituto Nacional de Comercio, uno de los planteles públicos más reconocidos de la ciudad, del cual egresó en 1987. Poco después inició su servicio militar en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate 2, con sede en Barranquilla, unidad desde la cual varios jóvenes santandereanos, entre ellos él, fueron enviados a distintas guarniciones de la costa Caribe.

A lo largo de su carrera, el oficial comandó el Grupo de Caballería 16 Guías del Casanare (2010-2012), estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Sumapaz y dirigió la Séptima Brigada. Más adelante llegó a ser segundo comandante del Ejército Nacional, cargo en el que relevó a otro oficial santandereano, el general Ómar Sepúlveda.

En julio pasado se conoció el retiro del general Rodríguez Aparicio, quien para entonces se desempeñaba como subjefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares. Según fuentes castrenses, la decisión habría sido ordenada directamente por el entonces presidente Gustavo Petro y se materializó a través de la figura administrativa de “vacaciones obligadas”.

Sobre las razones de su salida, una de las versiones la relaciona con declaraciones públicas del general sobre la presunta identificación forzada de comunidades rurales por parte de grupos armados en Meta y Guaviare. El hecho ocurrió el pasado 18 de mayo, durante un consejo de seguridad convocado tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña de De la Espriella en ese municipio.

En dicha reunión, Rodríguez Aparicio señaló que en el sur del Meta y en Guaviare existe una disputa territorial entre facciones disidentes de las Farc, comandadas por alias “Calarcá” y alias “Iván Mordisco”, un enfrentamiento que, según explicó, no solo busca el dominio del territorio, sino también el sometimiento de la población civil mediante mecanismos de identificación forzosa en zonas rurales.

Carlos Carrasquilla, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares

El general Carlos Carrasquilla asume como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, con lo que se convierte en la segunda línea de mando del Comando General.

En su carrera ha comandado el Grupo de Caballería 16 Guías del Casanare, la Fuerza de Tarea Sumapaz, la Séptima Brigada, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, la Primera División del Ejército y el Comando Conjunto 2 Suroccidente, desde donde condujo la Operación Perseo, que permitió recuperar el control del casco urbano de El Plateado (Cauca).

José Bertulfo Soto, comandante del Ejército

El nuevo comandante del Ejército es el Mayor General José Bertulfo Soto Sánchez, un destacado oficial del Ejército Nacional, con una trayectoria de más de tres décadas en el ejercicio del mando en los niveles táctico, operacional y estratégico. Ingresó al Ejército Nacional el 8 de enero de 1989 para prestar su servicio militar y, posteriormente, en 1990 ingresó a la Escuela Militar de Cadetes, donde se graduó como Subteniente en 1992.

Es Profesional en Ciencias Militares y en Administración de Empresas; Magíster en Defensa y Seguridad Hemisférica del Colegio Interamericano de Defensa, en Washington D. C.; Magíster en Estrategia y Geopolítica y Especialista en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra.

Su formación se complementa con estudios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como con el Curso de Combate de Paracaidista Militar y el Intercambio de Alas de Paracaidismo con el Ejército de los Estados Unidos.

Durante su trayectoria ha ejercido el comando de unidades militares en regiones de alta complejidad operacional como Arauca, Cauca, Putumayo, Caquetá y Tolima. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como comandante del Batallón de Infantería N.° 33 “Junín”, comandante de la Brigada Móvil N.° 29, comandante del Comando Específico del Cauca, comandante del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) y comandante de la Quinta División. Actualmente, se desempeña como Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza.

Su destacada trayectoria ha sido reconocida con importantes distinciones militares, entre ellas la Orden de Boyacá, la Medalla por Servicios Distinguidos de Orden Público, la Orden al Mérito Militar “José Antonio Nariño”, grado Comendador; la Orden del Mérito Militar “José María Córdova”, grado Gran Oficial; la Medalla Militar “Al Valor”, la Medalla del Ministerio de Defensa Nacional y la Medalla al Servicio Meritorio de Inteligencia Militar “Guardián de la Patria”, entre otras.

Su llegada al Comando del Ejército Nacional representa la continuidad de un liderazgo fundamentado en la experiencia operacional, el pensamiento estratégico, la conducción de tropas y el fortalecimiento institucional.

Rodolfo Morales, segundo comandante del Ejército

El brigadier general Rodolfo Morales Franco será el segundo comandante del Ejército. Estuvo al frente de la Décima Tercera Brigada, responsable de la seguridad de Bogotá y Cundinamarca, y luego de la Segunda División, con jurisdicción en Santander, Norte de Santander, el sur del Cesar y Yondó (Antioquia). Es oficial del arma de Infantería, con formación en Ciencias Militares y especializaciones en Comando y Estado Mayor, y en Seguridad y Defensa Nacional.

Óscar Murillo, escuela superior de Guerra

El general Óscar Leonel Murillo también retorna al servicio activo, esta vez para dirigir la Escuela Superior de Guerra. Había salido de las filas durante el gobierno Petro en medio de presiones atribuidas al Eln en el marco de las negociaciones de paz, según reportó en su momento Caracol Radio.

Murillo comandó previamente la Séptima División, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en Chocó (2020-2022) y la Décima Primera Brigada en Córdoba (2016-2017); además, fue jefe de Planeación del Ejército en 2019, oficial de Operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido en 2015 y agregado militar en Israel entre 2017 y 2018.

Juan Jaime Martínez Ossa, comandante Fuerza Aeroespacial

Con 36 años de trayectoria en la institución, el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa se convertirá en el nuevo Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Nacido en Medellín en 1971, el alto oficial comenzó su carrera militar en 1990 como Cadete de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, institución en la que se graduó en diciembre de 1992 y a partir de la cual ingresó al escalafón con el grado de Subteniente.

En su formación académica, el Mayor General Martínez se destaca como Administrador Aeronáutico, además de contar con estudios de maestría y especialización en Seguridad y Defensa Nacionales por parte de la Escuela Superior de Guerra. A esto se suma un Magíster en Ciencias de Defensa y Seguridad, obtenido en la Escuela Interamericana de Defensa de Washington D.C.

Javier Alfonso Jaimes Pinilla , comandante de la Armada

El vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla fue designado nuevo comandante de la Armada de Colombia, cargo para el cual venía desempeñándose como Jefe de Planeación Naval de la Institución. Nacido en Barranquilla el 3 de diciembre de 1970, ingresó a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en 1988 y se graduó como Teniente de Corbeta el 1 de diciembre de 1992 en la especialidad de Ejecutivo Superficie, en la Escuela Superior Naval del Ecuador.

Ascendió al grado de Vicealmirante mediante el Decreto No. 1393 del 22 de noviembre de 2024. Su nombramiento marca un hito institucional, ya que es el primer oficial en asumir el Comando de la Armada Nacional después de haber sido Comandante de la Fuerza Naval de la Amazonía, unidad encargada de los ríos del suroriente del país, donde fortaleció el control fluvial, la cooperación internacional y la seguridad fronteriza en una de las regiones más complejas del territorio nacional.

El Vicealmirante Jaimes Pinilla cuenta con una amplia trayectoria al frente de diversas unidades navales. Entre sus cargos más destacados figuran: Comandante de la Fuerza Naval de la Amazonía, Jefe de la Jefatura Integral de Educación Naval, Director de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Representante Permanente de Colombia ante la Organización Marítima Internacional, Comandante y Segundo Comandante del buque ARC “Cartagena de Indias”.

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